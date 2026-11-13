Portugal le va a hacer un homenaje para despedir a Cristiano Ronaldo

La Selección de Portugal va a vivir uno de los momentos más emotivos de su historia este sábado 14 de noviembre, ya que le van a hacer un homenaje a Cristiano Ronaldo, cuando enfrenten a Dinamarca en la UEFA Nations League.

Esta noticia llega después de que el delantero anunció su retiro definitivo de la selección el pasado 5 de noviembre, por lo que la Federación Portuguesa va a hacer algo digno de su máxima figura de la historia.

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¿Cómo va a hacer el homenaje a Cristiano Ronaldo?

El objetivo del evento es rendir un homenaje a los 23 años que Cristiano Ronaldo vistió la playera de la Selección de Portugal, siendo el jugador que logró poner a competir a los lusos en el futbol mundial.

El homenaje va a ser en el Estadio Municipal de Braga, el cual va a estar lleno de símbolos que hacen enfoque a la carrera de Cristiano Ronaldo, entre ellos, todos los jugadores van a saltar al terreno de juego usando su histórico número 7.

También se ha informado que el partido se va a detener al minuto 7, esto para que los fans le hagan una ovación a la altura de su trayectoria.

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¿Cuáles son los números de Cristiano Ronaldo con Portugal?

En el tiempo que vistió la playera de la Selección de Portugal, disputó 234 partidos, y logró marcar 146 goles, siendo el máximo goleador en selecciones masculinas.

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