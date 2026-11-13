Reportan volcadura de pipa de aguas residuales en la carretera Tulum-Playa del Carmen

Una pipa que transportaba aguas residuales volcó sobre la carretera Tulum-Playa del Carmen, a la altura del hotel Barceló, luego de que su conductor perdiera el control de la unidad.

El accidente de tránsito fue reportado durante este viernes, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades hacia el lugar para atender la situación.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre personas lesionadas ni las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo.

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