Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba responde a las nuevas sanciones de Estados Unidos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió a las nuevas sanciones que le ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump. El mandatario cubano llamó a estas medidas como un ‘bloqueo genocida’.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, Miguel Díaz-Canel, afirmó que las acciones del gobierno de Estados Unidos, son una conducta arrogante y amenazante que afecta al pueblo cubano.

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“Hoy, el gobierno de #EEUU ha anunciado nuevas medidas coercitivas que refuerzan el brutal #BloqueoGenocida, como evidencia de su pobreza moral y del desprecio a la sensibilidad y el sentido común de los estadounidenses y de toda la comunidad internacional. Nadie honesto puede aceptar la excusa de que #Cuba sea una amenaza para ese país. El bloqueo y su reforzamiento causan tanto daño, debido a la conducta intimidatoria y arrogante de la mayor potencia militar del planeta”

¿Cuáles son las nuevas sanciones de Estados Unidos a Cuba?

Las nuevas medidas impuestas por Estados Unidos a Cuba, van a afectar a diferentes sectores de la economía cubana, entre ellos la minería, el energético, la defensa y servicios financieros para la captación de divisas.

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Según las medidas publicadas, las personas o empresas que tengan relaciones comerciales o participen en ellas, con entidades relacionadas con el Gobierno cubano, van a tener sanciones, entre ellas el congelamiento total de sus activos en el sistema económico estadounidense.

Por otro lado, los bancos internacionales que ayuden a las operaciones importantes con entes sancionados, correrán el riesgo de ser sacados del sistema financiero de Estados Unidos.

Hoy, el gobierno de #EEUU ha anunciado nuevas medidas coercitivas que refuerzan el brutal #BloqueoGenocida, como evidencia de su pobreza moral y del desprecio a la sensibilidad y el sentido común de los estadounidenses y de toda la comunidad internacional.



Nadie honesto puede… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 2, 2026

Las nuevas sanciones tienen mayor alcance y va a afectar a ejecutivos, empresarios e intermediarios que estén relacionados de forma directa o indirecta con los sectores marcados.

Las sanciones entraron en vigor de forma inmediata, con la finalidad de evitar los movimientos financieros que ayuden a evadir las restricciones antes de su aplicación.

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