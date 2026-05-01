Selección Mexicana vive jornada de contrastes en el Campeonato Mundial por Equipos de Tenis de Mesa en Londres

La selección mexicana vivió una jornada de contrastes en el Campeonato Mundial por Equipos de Tenis de Mesa, que se disputa en Londres en el marco de los 100 años de esta disciplina, con el equipo varonil aún en la contienda y el femenil eliminado en la fase de grupos, por lo que luchará para instalarse en la final en su categoría.

Cabe destacar que, el conjunto masculino rompió la siembra al colocarse en la segunda posición del Grupo 3, tras cerrar con marca de dos victorias y una derrota, resultado que le permite mantenerse con vida en la competencia.

Por lo que ahora el selectivo mexicano varonil disputará el repechaje entre los mejores segundos lugares en busca de uno de los seis boletos disponibles, para acceder al cuadro principal de eliminación directa, donde se definirá al campeón mundial de 2026.

A su vez, el equipo femenil no logró avanzar tras finalizar en la tercera posición del Grupo 4, con saldo de un triunfo y dos derrotas. En su último duelo, México cayó 0-3 ante Países Bajos, resultado que selló su eliminación.

Arantza Cossio fue superada 0-3 por Jie Li, Clío Bárcenas cayó con idéntico marcador ante Britt Eerland, y Marbella Aceves no pudo ante Shuohan Men, también en tres sets. El conjunto femenil estuvo conformado por Arantza Cossio (Guadalajara), Clío Bárcenas (Quintana Roo), Marbella Aceves (Guadalajara) y Mónica Miramontes (Monterrey).

De esta manera, mientras el equipo femenil se despide del certamen, el representativo varonil aún mantiene viva la esperanza de trascender en el Mundial, de Londres, la espera de conocer a sus rivales en la fase de desempate que definirá su futuro inmediato en la competencia a partir del sábado.

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Cabe destacar, que la selección nacional de tenis de mesa sumó sus dos primeras medallas -hace unas semanas- en el Campeonato Centroamericano y Caribeño de la disciplina, que se desarrolla en Santo Domingo, República Dominicana.

En modalidad por equipos, México ganó plata y bronce en el arranque de las competencias, ubicándose en la élite regional con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la misma sede.

Las tenimesistas Arantxa Cossio, Clio Bárcenas, Marbella Aceves y Daniela Muñoz ganaron el segundo lugar de la contienda, luego de ser superadas en la gran final por el representativo de Puerto Rico por marcador de 3-0, llegando al último encuentro al vencer a Guatemala en semifinales por 3-0.

La segunda presea tricolor se obtuvo por la vía del equipo varonil, que cosechó bronce, al caer en semifinales ante el cuadro puertorriqueño en un cerrado final de 3-2.

Los jugadores mexicanos Marcos Madrid, Dario Arce, Rogelio Castro y Jorge Buenrostro ocuparon el tercer lugar del podio, mientras que Puerto Rico se coronó, dejando el segundo puesto para República Dominicana.