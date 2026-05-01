"Cualquier gobierno extranjero se topa con algo muy fuerte: el pueblo de México"; Presidenta Sheinbaum

Durante la inauguración del Ecoparque “La Ceiba” en Palenque, Chiapas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrendó su compromiso para defender la soberanía nacional y destacó que ningún gobierno extranjero puede entrar al país, porque se encontrará con los principios del pueblo de México.

“La fuerza del Gobierno de México está en el pueblo de México. Por eso tenemos muy presentes los principios de nuestro movimiento y por eso ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio, porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria. Por eso cualquier gobierno extranjero se topa con principios, el principio de la defensa de la soberanía, por eso cualquier gobierno extranjero se topa con algo que es muy fuerte: que es el pueblo de México, que es su historia, que es su grandeza y que es su dignidad”.

Sheinbaum Pardo reiteró su compromiso de defender la soberanía. / Video: Gobierno de México

“Por eso México es grandioso, porque tenemos una historia extraordinaria que surge de los pueblos originarios, que surge de nuestra historia, desde la Independencia hasta el momento actual, y hoy hay un pueblo empoderado y un gobierno que sirve al pueblo de México. Eso es lo que nos define, eso es lo que define la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, declaró la mandataria.

Sheinbaum Pardo destacó, durante la inauguración, que el nuevo Ecoparque La Ceiba, en donde cortó el listón inaugural, es una muestra de la grandeza del mundo maya con el árbol de la vida, así como la zona arqueológica en Palenque.

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La jefa del Ejecutivo Federal supervisó las obras de interconexión del Tren Maya de carga con el Tren Interoceánico, cuya intersección consta de 21 kilómetros ubicados en Palenque, que convertirá a este municipio en el punto que une al sur con el norte del país.

También reveló que en coordinación con el Gobierno de Chiapas, se construirá la carretera Palenque-Ocosingo, que se licita la siguiente semana; este domingo seguirá en la entidad para anunciar la entrega de Becas Gertrudis Bocanegra para estudiantes que ingresen a la universidad.