El Águila de Veracruz doma a los Tigres de Quintana Roo para llevarse la victoria en casa

Un elevado productor de Austin Shelton en la conclusión del sexto rollo, rompió un empate a dos anotaciones y encaminó a El Águila de Veracruz a vencer 4-3 a los Tigres de Quintana Roo, en el arranque de la quinta serie de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte, misma que se celebra en el Parque Deportivo Universitario Beto Ávila del Puerto Jarocho.

Luego de dos innings en blanco, fue en el tercero cuando se puso en movimiento el pizarrón con un par de carreras por equipo, siendo los Tigres los primeros en hacerlo, al llegar al pentágono Alexis Wilson y Miles Simington con sencillo remolcador de JJ Matijevic; pero muy rápido empató el Águila, con cuadrangular de César Isturiz Jr., mismo que se llevó por delante a Danry Vázquez.

Así transcurrió el desafío, hasta que en la sexta entrada Veracruz se puso al frente 3-2, con un elevado de sacrificio al jardín derecho por parte de Austin Shelton, con el que anotó Sebastián Elizalde, quien abrió el ataque con doblete.

La ventaja de los emplumados se incrementó a 4-2 en el séptimo episodio, gracias a un home run solitario del puertorriqueño Jack López (1) por encima de la barda del jardín izquierdo; al tiempo que el 3-4 definitivo, lo firmaron los Tigres en el noveno acto, con vuelacercas solitario de Troy Viola (2).

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Por los Tigres se tuvo la presentación como pitcher abridor del ex Grandes Ligas, Darius Vines, quien estuvo en el cerrito tres entradas con un hit que fue de cuatro estaciones, dos carreras que fueron limpias, dos ponches y una base por bolas, yéndose sin decisión en su primera apertura en la LMB Banorte.

La victoria le correspondió a Jonathan Bermúdez (1-0), en labor de seis entradas, cinco imparables, dos anotaciones que fueron limpias, cinco abanicados y tres caminados; con salvamento para Jahn Mariñez (3). Mientras que el revés se le apuntó a José Albertos (0-1), con trabajo de dos episodios, dos indiscutibles, una carrera que fue limpia, un chocolate y un pasaporte.

El segundo juego de la serie número cinco de la Temporada 2026 de la LMB Banorte, entre el Águila de Veracruz y los Tigres de Quintana Roo, se jugará este sábado 2 de mayo en punto de las 18:00 horas (19:00 horas en Quintana Roo) en el Parque Deportivo Universitario Beto Ávila del área conurbada de Veracruz, con el duelo probable entre el estadounidense Brady Tedesco (0-2 con 16.88) por los bengalíes y el dominicano Christopher Molina (2-0 con 0.00) por los emplumados.