Valtteri Bottas revela que el FBI intervino tras robo de su camioneta en el GP Miami

El piloto finlandés Valtteri Bottas reveló uno de los episodios más extraños que vivió durante el Gran Premio de Miami 2026, luego de confirmar que la camioneta Cadillac asignada por su equipo fue robada mientras permanecía estacionada frente al Airbnb donde se hospedaba en Fort Lauderdale.

El incidente tomó relevancia no solo por el valor del vehículo, una Cadillac Escalade, sino porque en su interior se encontraban el pase oficial al paddock y el acceso VIP de estacionamiento del piloto, situación que provocó la intervención del FBI.

Durante una charla en YouTube con Paul Ripke, Valtteri Bottas relató que descubrió la desaparición del automóvil pocas horas antes de dirigirse al circuito del Hard Rock Stadium para continuar con las actividades del fin de semana de Fórmula 1.

El finlandés explicó que decidió hospedarse en Fort Lauderdale debido a que considera la zona más tranquila y con menor tráfico que Miami. Según contó, regresó con normalidad después de las prácticas y la clasificación sprint del viernes, dejó el vehículo cerrado frente a la propiedad y se fue a descansar.

“Las llaves estaban dentro de la casa y el coche permanecía cerrado”, relató el piloto, quien aseguró que todo parecía normal hasta la mañana siguiente, cuando descubrió que la camioneta ya no estaba en el lugar.

El caso generó una rápida reacción entre miembros del paddock e incluso Sergio 'Checo' Pérez comentó públicamente el incidente durante el fin de semana del GP de Miami, sorprendiendo a aficionados y medios por lo inusual de la situación.

El robo ocurrió en medio de un fin de semana complicado para varios pilotos dentro y fuera de la pista. Mientras tanto, el Gran Premio terminó con la victoria de Kimi Antonelli, quien consolidó su liderato en el campeonato mundial de Fórmula 1 2026.