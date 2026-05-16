Pleito entre mujeres en la colonia Santa Margarita, desata movilización policiaca

Una intensa movilización policiaca se registró la tarde de este viernes en la colonia Santa Margarita, luego de un fuerte conflicto entre tres mujeres al exterior de un establecimiento dedicado a la venta de ropa americana, situación que estuvo a punto de terminar en una riña física.

Los hechos ocurrieron frente al negocio denominado “Jesús Americano”, ubicado sobre la calle 47 esquina con 38, sitio hasta donde arribaron dos mujeres con la intención de confrontar presuntamente a una empleada del establecimiento, derivado de problemas personales que, según trascendió, ya se venían desarrollando mediante mensajes y publicaciones en redes sociales.

De acuerdo con versiones de las involucradas, el conflicto surgió a raíz de indirectas, amenazas y diferencias sentimentales relacionadas con un hombre identificado como Alex, cuyo nombre salió a relucir durante la discusión.

Una de las mujeres, identificada como Fernanda, manifestó desde el exterior del negocio que el esposo de la empleada habría sido anteriormente su pareja sentimental, situación que presuntamente detonó las diferencias entre ambas.

La confrontación generó tensión entre gritos, insultos y señas obscenas, provocando la atención de vecinos y comerciantes de la zona, quienes alertaron a las autoridades ante el temor de que el problema escalara a golpes.

Gracias a la rápida intervención de elementos de la Dirección de Seguridad Pública, la situación logró ser controlada antes de que pasara a mayores.

Los agentes dialogaron con las involucradas y evitaron que la discusión terminara en agresiones físicas.

Posteriormente, las dos mujeres que llegaron al sitio se retiraron paulatinamente del lugar, mientras que la joven empleada también dio su versión de los hechos ante las autoridades, señalando que actualmente mantiene una denuncia ante la Fiscalía relacionada presuntamente con delitos de estafa y usurpación de identidad, dejando entrever que las mujeres que acudieron a confrontarla podrían tener alguna relación con ese caso.

Asimismo, indicó que procederá legalmente para esclarecer la situación, mientras que las otras dos involucradas señalaron que también presentarán pruebas y acudirán ante las instancias correspondientes para iniciar un proceso legal.

Afortunadamente, pese al intenso altercado y la fuerte movilización policiaca, no se registraron personas lesionadas ni detenidas, por lo que tras controlar la situación, las autoridades finalmente se retiraron del sitio.