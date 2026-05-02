Líbano reporta más de 2,650 muertos por ataques de Israel pese al alto al fuego

El gobierno de Líbano informó que los ataques atribuidos a Israel han dejado al menos 2 mil 656 personas muertas y más de 8 mil 183 heridas desde el pasado 2 de marzo, en el contexto de la actual escalada militar en la región.

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad libanés, el balance corresponde a los bombardeos ejecutados por el Ejército israelí durante una ofensiva que se ha intensificado en las últimas semanas, pese a la existencia de un alto al fuego que fue prorrogado recientemente en el marco de negociaciones bilaterales.

Escalada vinculada a tensiones con Hezbolá

Las autoridades señalaron que la actual fase del conflicto se reactivó tras la respuesta del grupo chií Hezbolá a los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra Irán a finales de febrero.

Este contexto ha derivado en un incremento sostenido de las hostilidades en territorio libanés, particularmente en zonas del sur del país, donde se concentra la presencia de Hezbolá.

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Nuevos ataques dejan más víctimas

El reporte oficial no incluye al menos dos personas fallecidas este sábado tras un bombardeo aéreo israelí contra un edificio residencial y comercial en la localidad de Zibdin.

Asimismo, se registraron ataques en distintas regiones, como Deir al Zahrani y Al Duwair, donde se reportó la caída de explosivos que no detonaron. En paralelo, fuerzas israelíes realizaron incursiones en Kefar, en el distrito de Bint Jbeil.

En la localidad de Shukin, ubicada en el distrito de Nabatiye, se reportó uno de los ataques más recientes con saldo de cinco personas fallecidas, entre ellas civiles libaneses y ciudadanos sirios.

#RelataRefero#Libano: dal 2 marzo, 2.659 libanesi morti ammazzati da #Israele e 8.183 feriti.



Nelle ultime 24 ore, altri 41 libanesi uccisi e altri 11 feriti da #Israele, nonostante il cessate il fuoco in vigore dal 17 aprile...😡https://t.co/E5AIeMxCL5 pic.twitter.com/M5A726ZxmB — CogitoErgoSum (@IPAZIA2025) May 2, 2026

Alto al fuego bajo presión

Pese a la tregua vigente, los enfrentamientos continúan generando víctimas y daños materiales, lo que pone en entredicho la efectividad de las negociaciones en curso para alcanzar un cese definitivo de hostilidades.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional, ante el riesgo de una escalada mayor en una región históricamente marcada por conflictos armados y tensiones geopolíticas.

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