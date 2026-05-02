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De Mérida al Medio Oriente: ITM ofrece becas para estudiar árabe en línea

El programa tendrá una duración de un año y se impartirá en modalidad en línea, sin costo para los estudiantes seleccionados.

Por Alejandro Febles

2 de may de 2026

1 min

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El programa es respaldado por la Fundación Green Zone, con sede en Catar
El programa es respaldado por la Fundación Green Zone, con sede en Catar / Imagen de referencia generada con IA

El Instituto Tecnológico de Mérida (ITM) abrió una convocatoria para otorgar 600 becas de idioma árabe a su comunidad estudiantil, como parte de un programa de formación internacional respaldado por la Fundación Green Zone, con sede en Catar, y en coordinación con la Red Mundial de Jóvenes Políticos en el Sureste del país.

Durante el anuncio, encabezado por el director del plantel, Herberto Herrera Colosía, y la presidenta del Consejo Estudiantil, Elena Alejandra Urrieta de Anda, se destacó que esta iniciativa posiciona al ITM como el primer tecnológico del país y de la región en ofrecer este tipo de capacitación con enfoque internacional.

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El programa tendrá una duración de un año y se impartirá en modalidad en línea, sin costo para los estudiantes seleccionados. Entre los requisitos se establece contar con un promedio mínimo de 80, no tener materias reprobadas y mantenerse como alumno activo, ya sea en modalidad presencial o virtual.

Urrieta de Anda subrayó que esta oportunidad permitirá ampliar las perspectivas académicas y laborales del alumnado, al facilitar su inserción en mercados internacionales. Señaló que existe una creciente demanda de profesionistas latinoamericanos en el Medio Oriente, particularmente en sectores económico-administrativos e industriales.

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