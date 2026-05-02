Papa León XIV acepta renuncia anticipada del arzobispo de Moscú, Paolo Pezzi

El Papa León XIV aceptó la renuncia del arzobispo de Moscú, Paolo Pezzi, quien dejó el cargo tras casi dos décadas al frente de la arquidiócesis de la Madre de Dios en la capital rusa.

La decisión fue dada a conocer este sábado a través del boletín oficial de la Santa Sede, en el que se confirmó que el pontífice aprobó la solicitud presentada por el prelado italiano, sin detallar públicamente los motivos específicos de su salida.

Renuncia antes de la edad establecida

Pezzi, de 65 años, había sido nombrado en 2007 por Benedicto XVI como arzobispo metropolitano de Moscú.

Su dimisión ocurre antes de lo previsto por el derecho canónico, que establece que los obispos deben presentar su renuncia al cumplir los 75 años.

De acuerdo con información difundida por la propia arquidiócesis, la salida del arzobispo se enmarca en lo establecido por el canon 401 del Código de Derecho Canónico, que contempla la renuncia anticipada en casos de enfermedad o por razones graves que limiten el desempeño pleno de las funciones pastorales.

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Nombran administrador apostólico en sede vacante

Tras la aceptación de la renuncia, el Vaticano no designó de inmediato a un nuevo arzobispo titular.

En su lugar, nombró como administrador apostólico “sede vacante” al obispo auxiliar Nikolai Dubinin, quien asumirá la conducción temporal de la arquidiócesis.

Este tipo de nombramientos permite garantizar la continuidad del gobierno pastoral mientras se define al sucesor definitivo.

Contexto de la Iglesia católica en Rusia

La arquidiócesis de la Madre de Dios de Moscú es una de las principales jurisdicciones de la Iglesia católica en la Federación Rusa, donde esta confesión religiosa es minoritaria frente a la Iglesia ortodoxa rusa.

The Holy Father has accepted the resignation from the pastoral governance of the Metropolitan Archdiocese of the Mother of God in Moscow (Russian Federation), submitted by His Excellency Monsignor Paolo Pezzi, F.S.C.B., and has appointed His Excellency Monsignor Nikolai Dubinin,… pic.twitter.com/Kwh0Wu4FUp — Silere non possum (@silerenonpossum) May 2, 2026

Durante su gestión, Pezzi mantuvo una labor enfocada en el fortalecimiento de la comunidad católica local y en el diálogo interreligioso, en un entorno marcado por complejidades políticas y religiosas.

La Santa Sede no ha precisado el calendario para el nombramiento del nuevo arzobispo, por lo que la administración de Dubinin se mantendrá hasta que el Vaticano tome una decisión definitiva.

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