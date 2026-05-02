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Yucatán / Sucesos

Motociclista muere en la carretera Mérida-Chetumal tras ser impactado por una camioneta

Los hechos se suscitaron a la altura del entronque hacia Kanasín, sitio en donde presuntamente la víctima intentó cruzar la vía.

Por Redacción Por Esto!

2 de may de 2026

1 min

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Los motociclistas representan más del 50% de los fallecidos por accidentes viales en el estado
Los motociclistas representan más del 50% de los fallecidos por accidentes viales en el estado / Imagen de referencia generada con IA

Un suceso trágico se registró esta mañana de sábado, en el tramo carretero que conecta la ciudad de Mérida con Chetumal. De acuerdo con reportes, un motociclista perdió la vida tras intentar cruzar la vía, presuntamente de manera indebida, y ser impactado por una camioneta, a la altura del entronque hacia Kanasín.

Se presume que la víctima, habría sido trabajador de una obra localizada en la zona. Información preliminar indica que tras el impacto, el cuerpo del conductor quedó tendido frente al vehículo implicado, mientras la motocicleta fue proyectada a aproximadamente 60 metros de ese punto.

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Elementos policiales y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP), acudieron a la zona, logrando constatar, desafortunadamente, que la persona embestida por la camioneta ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada para que se llevaran a cabo las diligencias correspondientes.

De acuerdo con datos del especiliasta René Flores Ayora, solo entre el 1 de enero y el 12 de abril de 2026, se han registrado 28 motociclistas fallecidos en accidentes viales en Yucatán. Los motociclistas representan más del 50% de los fallecidos por accidentes viales en el estado, confirmando la alta exposición de este sector

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