Congreso de Sinaloa sesiona de emergencia para nombrar gobernador interino tras licencia de Rubén Rocha Moya

El Congreso de Sinaloa llevará a cabo este sábado por la mañana una sesión clave para designar a quien asumirá de manera interina la titularidad del Poder Ejecutivo estatal, luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo.

La solicitud fue anunciada la noche del viernes por el propio mandatario, quien argumentó que su decisión busca facilitar el desarrollo de las investigaciones en su contra, tras señalamientos emitidos por el gobierno de Estados Unidos que lo vinculan presuntamente con el Cártel de Sinaloa.

Procedimiento constitucional para la licencia

De acuerdo con lo establecido en la Constitución local, el Congreso estatal deberá votar en primera instancia la aprobación de la licencia temporal del gobernador. Una vez avalada, se activará el mecanismo institucional para garantizar la continuidad administrativa en la entidad.

Al tratarse de una separación temporal del cargo, Rocha Moya mantiene de forma provisional el fuero constitucional. En este escenario, la normativa establece que la persona encargada de la gubernatura interina debe ser quien encabece la Secretaría de Gobierno.

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Yeraldine Bonilla, perfil para asumir interinato

Bajo este criterio, la actual secretaria de Gobierno, Yeraldine Bonilla, se perfila como la principal opción para asumir la titularidad del Ejecutivo estatal de manera interina. Bonilla ocupa el cargo desde octubre pasado y sería la responsable de conducir la administración pública durante el periodo de ausencia del mandatario.

Plazo legal de la licencia y posibles escenarios

La legislación estatal establece que las licencias temporales del titular del Ejecutivo no pueden exceder los 30 días. En caso de que el periodo se prolongue más allá de ese plazo, el Congreso estaría obligado a designar a un gobernador sustituto que concluya el periodo constitucional correspondiente.

Congreso de Sinaloa aprueba licencia temporal de Rubén Rocha Moya; nombrarán gobernador interino https://t.co/ZySi5I8ClJ pic.twitter.com/NFu6TxRPHb — AFmedios (@AFmedios) May 2, 2026

Rocha Moya justifica su decisión

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Rubén Rocha Moya explicó que su decisión responde a una “convicción republicana” y a la intención de no interferir en las investigaciones en curso.

“Presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación. Lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas”, expresó el mandatario.

La sesión legislativa de este sábado será determinante para definir el rumbo político inmediato de Sinaloa, en un contexto marcado por la presión internacional y el desarrollo de las indagatorias

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