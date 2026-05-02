Spirit Airlines cancela todos sus vuelos y anuncia cierre inmediato tras crisis financiera

La aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines informó este sábado la cancelación total de sus vuelos y el inicio de un proceso de cierre ordenado de operaciones con efecto inmediato.

En un comunicado, su matriz Spirit Aviation Holdings indicó que la decisión implica la suspensión de todos los servicios, por lo que pidió a los pasajeros no acudir a los aeropuertos, ya que no habrá personal disponible para atenderlos.

La empresa aseguró que gestionará los reembolsos correspondientes a los boletos adquiridos.

Fracasa intento de rescate en Estados Unidos

El cierre ocurre en medio de una crisis financiera que llevó a la compañía a declararse en bancarrota en dos ocasiones durante 2025. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había planteado la posibilidad de un rescate económico para preservar empleos.

Sin embargo, el plan no se concretó. El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que la decisión final dependía de los acreedores y que el gobierno no contaba con los recursos necesarios para financiar la operación.

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Impacto en América Latina y el Caribe

Spirit Airlines mantenía una amplia red de rutas entre Estados Unidos, especialmente desde Florida, y más de 20 destinos en América Latina y el Caribe, incluyendo países como México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y República Dominicana.

El cierre afecta directamente a miles de pasajeros y a cerca de 17 mil empleados, además de impactar la conectividad aérea en la región, donde la compañía se posicionaba como una opción de bajo costo frente a aerolíneas tradicionales.

Aumento de costos aceleró el colapso

El director ejecutivo de la empresa, Dave Davis, explicó que, pese a un acuerdo de reestructuración alcanzado en marzo con acreedores, el incremento en los precios del combustible —derivado del conflicto en Medio Oriente— deterioró la viabilidad financiera de la aerolínea.

Según detalló, la compañía requería cientos de millones de dólares adicionales para continuar operando, recursos que no pudo conseguir.

Fin de una aerolínea de bajo costo

Fundada en 1992, Spirit Airlines se consolidó como una de las principales aerolíneas de bajo costo en Estados Unidos, reconocida por sus aviones amarillos y su modelo de tarifas económicas.

Su salida del mercado marca un nuevo episodio en la crisis del sector aéreo, presionado por costos operativos, volatilidad internacional y condiciones financieras adversas.

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