Hombre convulsiona en pleno parque de Ciudad del Carmen y vecinos le salvan la vida

Momentos de tensión se vivieron en el parque de la colonia 1 de Mayo, luego de que vecinos del sector solicitaran de emergencia la presencia de una ambulancia al percatarse de que un hombre comenzó a convulsionar en plena explanada bajo los intensos rayos del sol.

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Los hechos ocurrieron en el parque ubicado sobre la calle 37 por 68 y 66, lugar donde habitantes de la zona se acercaron rápidamente para auxiliar al masculino, quien además presentaba vómito mientras sufría las convulsiones. De acuerdo con testigos, el hombre comenzó a desvanecerse y a sacudirse violentamente, lo que generó preocupación entre las familias que se encontraban en el sitio.

Ante la situación, varios vecinos actuaron de inmediato y lograron moverlo hacia un área con sombra para evitar que continuara expuesto al calor. Asimismo, lo colocaron de lado para impedir que pudiera broncoaspirarse con su propio vómito mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

Minutos después llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron atención prehospitalaria y, tras una valoración médica, determinaron que era necesario trasladarlo de urgencia a un hospital debido al estado crítico en el que se encontraba.

Habitantes de la colonia señalaron que el masculino presuntamente tiene problemas con el alcohol y que constantemente se le observa en la vía pública. Incluso comentaron que en distintas ocasiones han intentado aconsejarlo para que busque ayuda y tome conciencia sobre el daño que le está causando a su salud; sin embargo, aseguran que continúa inmerso en esta situación.

Vecinos recordaron que hace apenas unas semanas el hombre recorría la zona vendiendo pan para obtener ingresos, pero lamentablemente esta actividad no logró alejarlo de la problemática que hoy mantiene preocupados a quienes lo conocen.

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JGH