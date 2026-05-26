“El Niño” podría disminuir ciclones, pero no el riesgo de lluvias severas en Yucatán, alerta Protección Civil

Del lunes 25 al domingo 31 de mayo se prevén lluvias vespertinas en Yucatán asociadas al ingreso de humedad del Mar Caribe, inestabilidad atmosférica y el establecimiento de una vaguada, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Ante el incremento gradual en el potencial de precipitaciones, el Gobierno del Estado llamó a la población a tomar medidas preventivas y mantenerse informada a través de canales oficiales durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.

El Niño provocaría lluvias más intensas e irregulares en Yucatán

De acuerdo con el monitoreo del Centro Estatal de Monitoreo y Alertamiento, durante la temporada 2026 se esperan condiciones atmosféricas variables derivadas de la posible consolidación del fenómeno de El Niño, combinado con temperaturas cálidas en el océano Atlántico tropical.

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El titular de Procivy, Hernán Hernández Rodríguez, explicó que los antecedentes muestran que la presencia de El Niño no necesariamente implica una disminución severa de lluvias en el estado.

Como ejemplo, recordó que en 2015 y 2023, años influenciados por condiciones cálidas de este fenómeno, Yucatán registró acumulados aproximados de 978 y 906 milímetros de lluvia, cifras cercanas al promedio climatológico estatal.

Según el análisis de Protección Civil, el principal efecto esperado sería una distribución más irregular y concentrada de las precipitaciones, favoreciendo eventos de lluvia intensa en periodos cortos.

Procivy advierte riesgo de inundaciones y lluvias severas

Aunque El Niño suele disminuir la cantidad de ciclones tropicales en el Atlántico y podría favorecer una temporada cercana o ligeramente por debajo del promedio, Procivy advirtió que esto no significa ausencia de riesgo para Yucatán.

La dependencia señaló que el estado podría registrar lluvias intensas, inundaciones urbanas, encharcamientos, actividad eléctrica, rachas de viento y afectaciones hidrometeorológicas relacionadas con ondas tropicales, sistemas de baja presión y eventos de lluvia localmente severos.

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“El principal riesgo para el estado durante esta temporada estará asociado a lluvias intensas de corta duración, inundaciones urbanas y en zonas bajas, encharcamientos, actividad eléctrica, rachas de viento y eventos de lluvia localmente fuertes vinculados con ondas tropicales y sistemas de baja presión”, indicó Hernández Rodríguez.

Recomendaciones de Protección Civil para la temporada de lluvias 2026

Ante este panorama, Procivy recomendó a la población limpiar techos, patios, rejillas y desagües; evitar tirar basura en calles y alcantarillas; identificar zonas susceptibles a inundaciones y revisar techumbres.

Asimismo, pidió asegurar objetos que puedan desprenderse, proteger documentos importantes y contar con un plan familiar de protección civil.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos y actualizaciones emitidos por Protección Civil y organismos meteorológicos oficiales, además de evitar compartir información no verificada durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.