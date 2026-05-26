Saúl Monreal declina por gubernatura de Zacatecas; Morena prioriza unidad y evita nepotismo

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó que el senador Saúl Monreal aceptó declinar a sus aspiraciones para contender por la gubernatura de Zacatecas, en medio del debate interno del partido sobre nepotismo y reglas de participación política.

Durante una conferencia de prensa realizada este martes 26 de mayo en las instalaciones de Morena, Montiel explicó que sostuvo una conversación con el legislador zacatecano, a quien reconoció por su disposición al diálogo y por aceptar el contexto político que atraviesa el movimiento.

La dirigente morenista señaló que el partido ha sido claro respecto al tema del nepotismo y sostuvo que, en este momento, la prioridad debe ser preservar la unidad interna para defender la transformación y la soberanía nacional.

Ariadna Montiel reconoce disposición de Saúl Monreal

Montiel Reyes afirmó que habló “un tiempo suficiente” con Saúl Monreal y destacó que el senador comprendió el momento político que vive Morena. Según la presidenta del partido, ambos coincidieron en que la unidad del movimiento debe colocarse por encima de cualquier aspiración personal.

La dirigente agradeció el diálogo con el legislador y confirmó que aceptó retirar su intención de buscar la candidatura al gobierno de Zacatecas.

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Con esta decisión, Morena busca evitar tensiones internas vinculadas con la postulación de perfiles familiares de figuras políticas ya posicionadas en cargos relevantes, un tema que ha generado discusión dentro y fuera del partido.

Morena busca cerrar filas ante debate por nepotismo

Ariadna Montiel sostuvo que la responsabilidad de cualquier dirigente es mantener diálogo permanente con militantes, legisladores, gobernadores y presidentes municipales.

La presidenta nacional de Morena afirmó que continuará conversando con otros compañeros que tengan planteamientos o inquietudes similares, pues reconoció que muchos de ellos forman parte del movimiento desde hace años y merecen ser escuchados.

“La política es lo contrario de la guerra”, dice Montiel

Durante su declaración, Montiel subrayó que la política debe servir para construir acuerdos y preservar la paz, no para profundizar conflictos.

🔴 #EnVivo Conferencia de Prensa encabezada por nuestra Presidenta Nacional, Ariadna Montiel Reyes.https://t.co/ohBIftMM0p — Morena (@PartidoMorenaMx) May 26, 2026

“La política es lo contrario de la guerra”, señaló al defender el diálogo como vía para resolver diferencias internas. También remarcó que Morena seguirá explicando sus decisiones a la militancia y apelando a los principios que dieron origen al movimiento.

La declinación de Saúl Monreal marca un ajuste relevante en el escenario político de Zacatecas rumbo al próximo proceso electoral, mientras Morena intenta ordenar sus definiciones internas bajo criterios de unidad y disciplina partidista.

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