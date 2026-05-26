Champotón endurece operativo contra motos estacionadas en franjas amarillas

La mañana de este martes, la Policía Municipal (PM) de Champotón comenzó a exhortar a motociclistas a retirar sus unidades de las franjas amarillas a la altura del Museo de la Ciudad, así como de calles aledañas al primer cuadro porteño.

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A partir de mañana miércoles, los elementos policiales aplicarán medidas más drásticas; es decir, multas y corralón para todos aquellos que desacaten esta nueva disposición oficial. Según la autoridad, ya nadie se podrá estacionar en franjas amarillas, mucho menos a la altura del Museo de Champotón, donde hay un señalamiento oficial exclusivo para el Tranvía.

A la par, aplicaron multas para los conductores que se encontraban estacionados sobre cruces peatonales, medida que tomó por sorpresa a muchos automovilistas y motociclistas.

Algunos ciudadanos opinaron al respecto. Lucy Bautista consideró que hacen falta más franjas blancas para poder estacionarse. “Hacen falta más franjas blancas para podernos estacionar nosotros los motociclistas, porque como vemos aquí, ya no tenemos espacios. Exhorto a que por favor nos pongan más franjas blancas en el Centro”, destacó.

Por su parte, Aracely Arceo comentó que desde hace mucho tiempo acude a comprar al Centro y nunca había visto al Tranvía estacionado en el sitio. Señaló que sobre la calle 32, ahora exclusiva para el peatón, hay franjas blancas, lo que consideró una incongruencia por parte de las autoridades. “Que pongan un área exclusiva para poder estacionarnos; de lo contrario, ya no vamos a poder venir al Centro”, concluyó.

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JGH