CNTE mantiene bloqueos en CDMX pese a mesa de diálogo con Segob, SEP e ISSSTE

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen este martes una nueva jornada de protestas en la Ciudad de México, pese a que la Secretaría de Gobernación anunció la instalación de una mesa de diálogo con autoridades federales para atender sus demandas.

Desde la mañana, maestros de distintas secciones bloquearon vialidades del Centro Histórico y zonas cercanas a Paseo de la Reforma, de manera paralela al plantón que sostienen en las inmediaciones del Zócalo capitalino.

Las movilizaciones ocurren después de una jornada de tensión registrada el lunes, cuando integrantes del magisterio disidente intentaron avanzar hacia la Plaza de la Constitución y fueron contenidos por policías capitalinos.

CNTE bloquea Reforma, Bucareli y zonas cercanas al Senado

Uno de los puntos afectados fue Bucareli, a la altura de El Caballito, donde docentes colocaron sillas y cartulinas como parte de su protesta. En esa zona, los manifestantes reiteraron sus exigencias al Gobierno federal, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE.

Otro grupo de maestros se instaló cerca del Senado de la República, sobre Paseo de la Reforma, donde exigió que las autoridades federales avancen en acuerdos concretos y atiendan sus peticiones laborales, educativas y de seguridad social.

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Las movilizaciones han generado afectaciones a la circulación en una de las zonas con mayor tránsito de la capital, por lo que autoridades recomendaron a automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas.

Gobierno instala mesa de diálogo con maestros

Mientras se mantenían los bloqueos, una comisión de representantes de la CNTE ingresó a la sede de la Secretaría de Gobernación para iniciar el encuentro anunciado por el Gobierno federal.

En la mesa participan autoridades de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE, dependencias relacionadas con los principales puntos del pliego petitorio del magisterio.

El objetivo del encuentro es revisar las demandas de la Coordinadora, dar seguimiento a los temas ya expuestos y construir posibles rutas de atención institucional.

CNTE mantiene presión pese a llamado al diálogo

La CNTE ha señalado que continuará con sus acciones de protesta mientras no existan respuestas concretas a sus demandas. Entre los principales reclamos se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE, mejoras salariales y atención a pendientes laborales.

12:27 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Paseo de la Reforma en ambos sentidos entre Av. Hidalgo y Av. Morelos así como Eje 1 Poniente a partir de Av. México-Tenochtitlán, por manifestantes en la zona. #AlternativaVial Circuito Interior, Av. Chapultepec y Av.… pic.twitter.com/Djgyy0x5vL — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 26, 2026

El Gobierno federal, por su parte, ha reiterado su disposición al diálogo y ha pedido privilegiar las vías institucionales para atender los planteamientos del magisterio.

Con los bloqueos de este martes, la Coordinadora mantiene la presión en la capital del país mientras avanza la negociación con autoridades federales.

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