Conductor ebrio abandona carretera en Escárcega y resulta herido

El conductor de la camioneta Chevrolet, color negro, placa DJV-272-B, del estado, resultó con una herida en la cara, luego que en la noche abandonara la carretera Estatal Escárcega-Candelaria, entre las comunidades de Haro - Don Samuel de la junta municipal de División del Norte, perteneciente al municipio de Escárcega, fue atendido por personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y trasladado al hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar, tomaron conocimiento elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 22:30 horas del domingo, cuando circulaba sobre la carretera estatal, una camioneta Chevrolet de color negro, conducida por un hombre en aparente estado de ebriedad, que al parecer fue la causa que ocasionó que perdiera el control del volante.

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Cuando circulaba entre los ejidos Haro-Don Samuel de la junta municipal de División del Norte y abandonara la cinta asfáltica, resultó con una herida en la cara y la camioneta tuvo daños materiales. Fue atendido por personal del SAMU y trasladado al hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar para su atención médica.

Al lugar llegaron elementos de la SPSC que acordonaron el área, levantaron evidencias y posteriormente ordenaron el traslado de la camioneta al corralón de la ciudad, donde quedó bajo resguardo policiaco para los trámites correspondientes y deslinde de responsabilidades.