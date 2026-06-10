Bill Gates declara ante el Congreso por caso Epstein y admite que fue un “grave error” reunirse con él

Bill Gates, cofundador de Microsoft, compareció este miércoles 10 de junio ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde fue cuestionado sobre su relación con Jeffrey Epstein, el financiero condenado por delitos sexuales.

A su llegada al Capitolio, el empresario dijo que esperaba que su testimonio ayudara al trabajo del comité para encontrar justicia para las víctimas. La audiencia se realizó a puerta cerrada, como parte de las investigaciones legislativas sobre los archivos relacionados con Epstein.

¿Qué dijo Bill Gates sobre su relación con Jeffrey Epstein?

En su testimonio inicial, difundido en su página web, Gates reconoció que nunca debió reunirse con Epstein y calificó ese acercamiento como un error de juicio.

El multimillonario señaló que, aun si Epstein hubiera logrado conseguir nuevos donantes para proyectos filantrópicos, eso no habría justificado una relación con él.

Gates aseguró que no tuvo conocimiento ni sospechas sobre actividades criminales de Epstein durante el periodo en el que mantuvo contacto con él.

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También negó haber visitado su isla, su rancho o su residencia en Florida, puntos que han formado parte de las investigaciones sobre la red del fallecido financiero.

¿Cuándo conoció Bill Gates a Jeffrey Epstein?

De acuerdo con el testimonio, Gates conoció a Epstein en 2011 a través de personas vinculadas al ámbito profesional y filantrópico. Según su versión, Epstein afirmó que podía ayudar a recaudar miles de millones de dólares para proyectos de salud global.

El cofundador de Microsoft relató que sostuvo tres reuniones preliminares en 2011 y dos más en 2012. Después, las conversaciones se extendieron durante 2013 y 2014, hasta que el contacto terminó en diciembre de ese año.

Gates explicó que con el tiempo comprendió que Epstein buscaba rodearse de figuras influyentes para construir una imagen de legitimidad y reducir el escrutinio sobre su historial.

¿Por qué el Congreso investiga los vínculos con Epstein?

La comparecencia de Gates forma parte de una investigación del Congreso estadounidense relacionada con los documentos del caso Epstein, que incluyen comunicaciones, fotografías y referencias a distintas personalidades públicas.

Bill Gates is testifying behind closed doors on Capitol Hill today over his yearslong relationship with Jeffrey Epstein.



The Microsoft founder told the House Oversight Committee he met Epstein through trusted contacts and failed to apply the scrutiny he should have.



Gates… pic.twitter.com/Ma5yGIsYzB — Fox News (@FoxNews) June 10, 2026

Gates no ha sido acusado formalmente de ningún delito en relación con Epstein, pero su nombre aparece dentro de los materiales revisados por las autoridades.

En su declaración, el empresario afirmó que aprendió una lección sobre las personas con las que se relaciona, incluso de manera limitada. También reiteró su deseo de que las víctimas de Epstein reciban justicia.

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