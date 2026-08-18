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Temblor hoy: Sismo de magnitud 5.9 sacude Qinghai en China; ¿qué daños causó?

Debido a que el epicentro se ubicó en una zona montañosa rural y escasamente poblada, el impacto en la infraestructura civil ha sido mínimo.

Por Redacción Por Esto!

18 de ago de 2026

1 min

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Temblor hoy: Sismo de magnitud 5.9 sacude Qinghai en China; ¿qué daños causó?
Temblor hoy: Sismo de magnitud 5.9 sacude Qinghai en China; ¿qué daños causó?

Un sismo de magnitud 5.9 sacudió la provincia de Quinghai, en China, durante las primeras horas del miércoles 19 de agosto de 2026 (tiempo local).

Debido a que el epicentro se ubicó en una zona montañosa rural y escasamente poblada, el impacto en la infraestructura civil ha sido mínimo.

Registrado en 5.9 por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y en 5.6 por el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC).

En cuanto a la profundidad, se habla que fue superficial, localizado a 10 kilómetros de la superficie.

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