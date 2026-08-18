Hayden Panettiere murió junto a su ex Brian Hickerson, quien había sido condenado por agredirla

La muerte de Hayden Panettiere vuelve a poner bajo los reflectores su turbulenta relación con Brian Hickerson, quien se encontraba junto a la actriz cuando los servicios de emergencia acudieron al departamento donde perdió la vida.

De acuerdo con un reporte policial obtenido por NBC News y citado en la información publicada por Univision, Brian Hickerson y su hermano, Zach Hickerson, estaban en el complejo de apartamentos Judson Mill Lofts, en Greenville, Carolina del Sur, cuando ocurrieron los hechos el domingo 16 de agosto.

El informe señala que el agente Matthew Bryan habló primero con Zach, quien se encontraba visiblemente afectado mientras los paramédicos atendían a Hayden Panettiere. Según el documento, Brian permaneció sin mostrar emociones evidentes hasta que los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de la actriz.

¿Qué pasó el día de la muerte de Hayden Panettiere?

El reporte policial indica que los equipos de emergencia realizaron maniobras de soporte vital para intentar salvar a la protagonista de ‘Heroes’. Sin embargo, las labores de reanimación no tuvieron éxito y su muerte fue declarada a las 14:32 horas.

Durante la intervención, Hickerson mostró a los agentes una bolsa con medicamentos que, según explicó, la actriz estaba tomando al momento de su muerte. El agente que atendió la emergencia también señaló que llevaba una cámara corporal durante el procedimiento, aunque las imágenes todavía no han sido difundidas públicamente.

Las autoridades habían informado previamente que Hayden Panettiere murió tras sufrir un paro cardíaco. La investigación y los procedimientos correspondientes deberán determinar las circunstancias médicas relacionadas con su fallecimiento.

Brian Hickerson y su historial de violencia contra la actriz

La relación entre Hayden Panettiere y Brian Hickerson comenzó en 2018, después de la separación de la actriz del exboxeador Wladimir Klitschko, padre de su hija Kaya Evdokia.

El romance estuvo marcado por diversos episodios de violencia doméstica. Hickerson fue detenido en varias ocasiones por acusaciones relacionadas con agresiones contra la actriz, situación que posteriormente derivó en consecuencias legales.

Uno de los episodios más conocidos ocurrió en febrero de 2020, cuando Brian Hickerson fue arrestado en Wyoming bajo la acusación de haber golpeado a Panettiere en el rostro con el puño durante una discusión.

En 2021, el actor se declaró culpable de un cargo relacionado con la agresión contra Hayden Panettiere y recibió una condena. Años después, la actriz describió aquella etapa de su vida como un periodo especialmente oscuro y complicado.

Una relación marcada por la violencia

A pesar de los antecedentes entre ambos, Brian Hickerson continuaba teniendo contacto con Panettiere y se encontraba junto a ella cuando ocurrió su muerte. La presencia del actor en el lugar ha generado nuevas preguntas alrededor de las últimas horas de la actriz, aunque el reporte policial no establece que Hickerson haya provocado su fallecimiento.

La muerte de Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en producciones como ‘Heroes’ y ‘Nashville’, ocurrió a los 35 años. La noticia generó reacciones entre familiares, colegas y seguidores, quienes han recordado su trayectoria en televisión y cine.

Por ahora, las autoridades continúan con los procedimientos correspondientes para esclarecer todos los detalles del fallecimiento, mientras el material registrado por la cámara corporal del agente permanece sin hacerse público.