Camioneta impacta a motociclista en calles de la Supermanzana 229 de Cancún; joven fue trasladado al hospital

Por causas que serán determinadas mediante el peritaje correspondiente, la tarde de este martes se registró un accidente de tránsito en el cruce de las calles 65 y 70 de la Supermanzana 229 de Cancún, donde la conductora de una camioneta Mitsubishi se impactó contra un motociclista, dejando como saldo a un joven lesionado.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas, cuando vecinos de la zona se percataron de lo sucedido y solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. En respuesta, elementos de la Dirección de Tránsito y paramédicos de un servicio privado acudieron al lugar para atender al motociclista.

Los paramédicos brindaron los primeros auxilios al joven, quien presentó múltiples golpes y lesiones derivadas del impacto. Debido a la condición que presentaba, fue necesario trasladarlo a un hospital general para recibir atención médica y descartar lesiones de mayor gravedad.

Mientras se realizaban las diligencias en el sitio, agentes de Tránsito procedieron con la detención de la conductora de la camioneta, quien posteriormente fue puesta a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se llevará a cabo el deslinde de responsabilidades.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, el perito de la Dirección de Tránsito que tomó conocimiento del accidente señaló que será necesario realizar el peritaje correspondiente para establecer cómo ocurrió el percance y determinar quién habría incurrido en alguna responsabilidad.

Uno de los puntos que deberá ser analizado por las autoridades es que, de manera preliminar, en el sitio no fueron localizadas señales de alto que permitan establecer con claridad la preferencia de paso en el cruce donde ocurrió el impacto.

Por ello, hasta el momento no se ha establecido quién fue el presunto responsable del accidente. Será la autoridad ministerial, con base en los indicios, declaraciones y resultados del peritaje, la que determine la responsabilidad de cada uno de los conductores y defina las acciones legales correspondientes.

El accidente generó movilización de cuerpos de emergencia y autoridades en esta zona de la Supermanzana 229, mientras se realizaban las labores para retirar las unidades involucradas y continuar con las investigaciones.