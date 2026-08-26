Estados Unidos pausa citas para visas de inmigrante en todo el mundo por nuevos procedimientos consulares

Estados Unidos pausó temporalmente las citas para solicitar visas de inmigrante en toda su red consular a nivel mundial, mientras capacita a su personal sobre nuevos procedimientos de evaluación.

Un portavoz del Departamento de Estado explicó que las citas serán ajustadas durante el periodo de formación, aunque no precisó una fecha exacta para la reanudación de los servicios.

La medida ya comenzó a reflejarse en mensajes enviados a solicitantes que tenían entrevistas programadas en distintas embajadas y consulados.

¿Por qué Estados Unidos suspendió las citas para visas de inmigrante?

De acuerdo con el Departamento de Estado, la capacitación está relacionada con nuevos criterios para revisar si los solicitantes podrían convertirse en una carga para las finanzas públicas estadounidenses.

El objetivo, según la dependencia, es reforzar la evaluación para determinar si los futuros residentes podrían depender de beneficios públicos financiados por el gobierno.

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La formación comenzó a principios de agosto y se aplica de manera global, por lo que los ajustes alcanzan a consulados estadounidenses en distintos países.

¿Hasta cuándo estarán suspendidas las citas?

El Departamento de Estado no ha informado una fecha oficial para normalizar el servicio.

Sin embargo, una fuente citada por The Washington Post señaló que las citas para visas de inmigrante fueron canceladas desde el lunes y hasta finales de agosto.

La autoridad estadounidense indicó que, cuando se producen modificaciones en entrevistas ya programadas, las embajadas y consulados deben comunicar directamente los cambios a cada solicitante.

Medida se suma a endurecimiento de política migratoria de Trump

La pausa ocurre en medio de nuevas medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump en materia migratoria y de visas.

WALL STREET JOURNAL: The Trump administration is planning what may be the largest mass visa revocation in U.S. history, targeting up to 200,000 foreigners who have applied for asylum status. https://t.co/gU1njxOdnf — Department of State (@StateDept) August 26, 2026

El gobierno estadounidense también anunció la revocación de visas B-1 y B-2, correspondientes a viajes de negocios y turismo, para personas que las utilizaron para ingresar legalmente y posteriormente solicitar asilo.

Además, la Casa Blanca busca elevar los requisitos para las visas de trabajo H-1B y aumentar considerablemente los costos para empleadores que recurran a este programa.

Por ahora, la suspensión afecta específicamente las citas de visas de inmigrante, mientras las autoridades consulares completan la capacitación y aplican los nuevos procedimientos.

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