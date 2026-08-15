Embajada de EU en México advierte que puede cancelar visas “sin importar quién sea el titular”

La Embajada de Estados Unidos en México difundió un nuevo mensaje sobre la política de cancelación de visas y reiteró que este documento migratorio no constituye un derecho, sino un privilegio que puede ser retirado cuando las autoridades estadounidenses consideren que existen motivos para hacerlo.

A través de su cuenta de X, la representación diplomática señaló que la medida puede aplicarse sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas.

El mensaje fue acompañado por una declaración que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizó el pasado 16 de febrero, en la que sostuvo que ninguna persona tiene derecho automático a una visa para ingresar a territorio estadounidense.

¿Qué dijo la Embajada de Estados Unidos sobre la cancelación de visas?

La representación diplomática afirmó que su posición es “clara y consistente” y sostuvo que Estados Unidos puede cancelar una visa cuando considere que existen razones suficientes.

La Embajada enfatizó que este criterio se aplica independientemente del perfil público de la persona afectada o de sus posiciones políticas.

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El pronunciamiento coloca nuevamente el tema de las visas en el centro del debate bilateral, luego de recientes controversias en México por cancelaciones que han generado cuestionamientos políticos.

Marco Rubio: “Nadie tiene derecho a una visa”

Para reforzar el mensaje, la Embajada retomó una declaración previa de Marco Rubio.

El secretario de Estado señaló que una persona que ingrese a Estados Unidos como visitante puede perder su visa si realiza actividades consideradas contrarias a los intereses nacionales estadounidenses.

“Nadie tiene derecho a una visa”, sostuvo Rubio en el mensaje reproducido por la Embajada.

La postura plantea que la autorización de entrada puede ser revisada o revocada por las autoridades migratorias estadounidenses.

EU insiste en que una visa es un privilegio

El mensaje difundido este sábado enfatiza una diferencia central: para el Gobierno estadounidense, contar con una visa no garantiza de manera permanente el derecho a ingresar al país.

Nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio no un derecho. https://t.co/FOSnNCrTR7 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) August 15, 2026

La Embajada no mencionó en la publicación un caso individual ni explicó qué circunstancias específicas motivaron la difusión del posicionamiento.

Sin embargo, el pronunciamiento se produce en un contexto de creciente discusión política en México sobre cancelaciones de visas y sus posibles implicaciones.

La representación estadounidense reiteró que su política se aplicará bajo los mismos criterios, independientemente de la identidad, residencia o postura política de cada titular.

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