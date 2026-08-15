"Una visa no define a una persona", Presidenta Sheinbaum refrenda su compromiso con la soberanía de México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrendó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y afirmó que una visa no define a una persona, ya que en México el pueblo manda, esto en su gira por Tampico, Tamaulipas.

“Se necesita también convicción en el país, en la soberanía, en reconocer la historia de México, en reconocer la lucha del pueblo de México, en saber que una visa no define a una persona. Una visa es para entrar a un país, o sea, es para entrar a otro país, nada más que en México la convicción nos dice que el pueblo manda, que en México no hay nadie más que mande que el pueblo de México”, afirmó este sábado 15 de agosto durante la inauguración de la primera etapa del Hospital General del ISSSTE en Tampico.

Noticia Destacada ¿Qué dice la carta que Andrés López Beltrán escribió a Donald Trump tras cancelar su visa?

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que para ser servidor público en la Cuarta Transformación lo más importante es la convicción, la honestidad para gobernar con amor al pueblo y estar siempre al servicio del pueblo.

“El pueblo de México hoy está más vivo que nunca, más fuerte que nunca con esa convicción y lo más importante es que Gobierno y pueblo son uno mismo”, añadió.

Cabe señalar que esta semana, Andrés Manuel López Beltrán anunció que el gobierno de Estados Unidos le canceló su visa americana y que además envió una carta al presidente Donald Trump.

Nuevo Hospital en Tampico beneficiará a 564 mil 457 derechohabientes

“¿Cuál es la visión ahora? Esa visión que tuvimos con Martí desde entonces, que la educación pública sea un derecho para todas y todos los mexicanos, que el acceso a la salud pública sea un derecho".

"¿Eso qué quiere decir? Que cualquier mexicana y mexicano debe atenderse en una institución pública de manera gratuita, no importa si tiene una enfermedad menor o si tiene una enfermedad sumamente grave y lo estamos consiguiendo, poco a poco, pero estamos consiguiendo recuperar la salud como un derecho humano para todas y todos los mexicanos, esa es la visión de la Cuarta Transformación de la vida pública”, afirmó.

La mandataria recordó que en 36 años de gobiernos neoliberales, el acceso a la salud pública fue uno de los derechos que menos atención tuvo, ya que solo se crearon 4 mil nuevas camas de hospital, se formaron menos médicos especialistas, al mismo tiempo que creció el número de pacientes y la medicina privada.