Christopher Landau pide frenar “drama político” y priorizar seguridad, migración y comercio entre México y EU

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, llamó a evitar que las recientes tensiones políticas desvíen la atención de los asuntos centrales en la relación bilateral con México, entre ellos seguridad, migración y comercio.

A través de una publicación en su cuenta de X, el exembajador estadounidense en México sostuvo que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han reconocido la importancia de mantener una cooperación sustentada en el respeto mutuo.

El mensaje ocurre en medio de la polémica generada por la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, decisión que provocó pronunciamientos de Morena y cuestionamientos sobre una posible motivación política.

¿Qué dijo Christopher Landau sobre la relación entre México y Estados Unidos?

Landau afirmó que ambos países obtienen mejores resultados cuando trabajan de manera coordinada en los asuntos que comparten.

“No debemos permitir que los ocasionales episodios de drama político nos distraigan de este punto fundamental”, expresó el funcionario estadounidense al referirse a la necesidad de preservar la cooperación bilateral.

Noticia Destacada Coordinadores de Morena en congresos locales cierran filas por soberanía de México y rechazan “injerencia extranjera”

El subsecretario mencionó específicamente tres áreas: seguridad, migración y comercio, temas que ocupan una parte importante de la agenda entre ambos gobiernos.

Su posicionamiento se produce después de que Claudia Sheinbaum defendiera que México debe mantener la mejor relación posible con Estados Unidos, aunque bajo condiciones de respeto a la soberanía nacional.

Landau utiliza a la mariposa monarca como símbolo de la relación bilateral

En su mensaje de este sábado, Christopher Landau recurrió a la mariposa monarca para representar lo que calificó como una relación “duradera y simbiótica” entre México y Estados Unidos.

El funcionario recordó que durante su etapa como embajador estadounidense tuvo la oportunidad de visitar los bosques mexicanos donde las mariposas monarca pasan el invierno después de recorrer miles de kilómetros desde Norteamérica.

La referencia buscó subrayar la conexión histórica, económica y social que existe entre los dos países pese a los episodios de tensión política.

The monarch butterflies have arrived for the season—a good reminder of the enduring and symbiotic relationship between the US and Mexico. During my tenure as US Ambassador there, I was blessed to visit the forests where the ancestors of this butterfly wintered. As @POTUS… pic.twitter.com/KnJ5ObxMba — Christopher Landau (@ChrisLandauUSA) August 15, 2026

Mensaje de Landau llega tras polémica por visa de Andy López Beltrán

Las declaraciones se conocen después de que la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán provocara respuestas de integrantes de Morena, gobernadores y legisladores del partido.

Desde el oficialismo mexicano se ha insistido en que cualquier señalamiento contra ciudadanos del país debe estar respaldado por pruebas y que las decisiones de gobiernos extranjeros no deben convertirse en mecanismos de presión política.

Landau, por su parte, había publicado previamente un mensaje en tono irónico en redes sociales sobre el “show” político. Ahora, su nuevo posicionamiento pone el énfasis en mantener abiertos los canales de cooperación entre Washington y México y evitar que las controversias coyunturales dominen una relación marcada por intereses compartidos.

IO