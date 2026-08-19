Presidenta Sheinbaum descarta información oficial de EU sobre investigación contra gobernadora Marina del Pilar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su gobierno no ha recibido información oficial de autoridades de Estados Unidos que confirme la existencia de una investigación contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre versiones periodísticas que señalan que la gobernadora y su exesposo, Carlos Torres, serían investigados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Sheinbaum respondió que, hasta ahora, no existe ninguna comunicación formal por parte de autoridades estadounidenses dirigida al Gobierno de México.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Marina del Pilar?

La presidenta sostuvo que una publicación periodística, por sí sola, no es suficiente para confirmar una investigación de este tipo.

Señaló que, en caso de existir una indagatoria, tendría que ser informada por las autoridades correspondientes y acompañada de elementos que puedan ser valorados conforme al sistema penal mexicano.

Sheinbaum insistió en que cualquier acusación debe sustentarse en pruebas compatibles con el sistema penal acusatorio de México.

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¿Qué versiones existen sobre una posible investigación en Estados Unidos?

Las versiones surgieron a partir de una publicación de Semanario Zeta, que sostiene que Marina del Pilar y Carlos Torres estarían bajo investigación de autoridades estadounidenses.

El medio también mencionó la existencia de audios filtrados en los que presuntamente se habla de reuniones con agencias estadounidenses, asesoría legal y posibles mecanismos de cooperación.

Sin embargo, esos señalamientos no han sido confirmados oficialmente por autoridades de Estados Unidos ni por el Gobierno mexicano.

Revocación de visa de Marina del Pilar vuelve al centro de la polémica

Marina del Pilar informó en mayo de 2026 que autoridades estadounidenses habían revocado su visa de turista y señaló entonces que se trataba de un asunto administrativo.

Las nuevas versiones periodísticas han relacionado ese episodio con una posible investigación previa, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial que establezca ese vínculo.

La presidenta @Claudiashein afirmó que no existe información oficial sobre una investigación de EU contra Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, por presuntos vínculos con el crimen organizado.



La declaración ocurre luego de versiones periodísticas que señalan una… pic.twitter.com/sUwYgSIAYo — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 19, 2026

Gobierno de México pide información formal

Sheinbaum dejó claro que su administración no dará por válida una versión mientras no exista información institucional.

La presidenta reiteró que, si hay señalamientos o investigaciones, deberán presentarse por las vías oficiales y con pruebas.

Por ahora, la postura del Gobierno de México es que no hay elementos oficiales que permitan afirmar que Marina del Pilar sea investigada por autoridades estadounidenses.

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