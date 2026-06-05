Lluvias son martirio para Ich Ek; rompen barda para desahogar inundación de escuela

De nueva cuenta y en menos de una semana, la comunidad de Ich-Ek, ubicada a 15 kilómetros de la cabecera municipal, se inundó la noche del jueves luego de la prolongada e intensa lluvia de casi cuatro horas, provocando afectaciones en viviendas y en la escuela primaria rural “Justo Sierra Méndez”, en donde brigadistas de Protección Civil Municipal, pobladores y elementos de la Guardia Nacional tuvieron que hacer un boquete en la barda frontal para que el agua fluyera hacia la calle, aunque ya había causado destrozos en los salones.

De acuerdo a datos recabados, las lluvias iniciaron desde las seis de la tarde y se prolongaron hasta las nueve de la noche, suficiente para inundar las partes bajas del poblado, en donde el agua ingresó a viviendas y se formaron grandes corrientes de agua en el centro de la comunidad, atravesando el poblado hasta desembocar en los mecanizados.

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Primero llegaron al poblado brigadistas de Protección Civil del Ayuntamiento y elementos de la policía municipal, quienes ayudaron en el desagüe rompiendo cañerías y otras partes, evitando que las corrientes llegaran a más viviendas.

Alrededor de las 23 horas, la escuela primaria “Justo Sierra Méndez” ya estaba inundada, debido a que un predio adjunto es paso de las fuertes corrientes de agua. La barda de unos 20 metros fue derribada y el agua ingresó al plantel, alcanzando un nivel de hasta las ventanas de los salones.

Fue entonces cuando Protección Civil del Ayuntamiento de Hopelchén y la Guardia Nacional tuvieron que romper la barda para hacer un boquete y permitir la salida del agua.

Se destaca que, como resultado de las intensas lluvias, elementos de Protección Civil, Policía Municipal, Guardia Nacional, personal del Ayuntamiento y habitantes realizaron acciones coordinadas para salvaguardar la integridad de la población.

Con información oficial, se brindó apoyo a nueve personas (cinco adultos y cuatro menores) en situación de riesgo, se realizó la reubicación preventiva de dos familias y se activaron dos refugios temporales que finalmente no fueron ocupados.

Se subraya que, gracias a la oportuna intervención de las corporaciones y la colaboración ciudadana, no se reportan personas lesionadas.

Participaron en la contingencia: dos unidades de PC Municipal (10 personas), dos unidades de seguridad pública (6 elementos), dos unidades de la GN (15 elementos) y cuatro vehículos utilitarios del Ayuntamiento (18 personas).

El profesor Jaime Poot Uitz, director del plantel, informó que el nivel de agua alcanzó las ventanas y que las corrientes derribaron más de 20 metros de barda.

Este viernes por la mañana, automovilistas reportaron láminas de agua sobre la carretera federal 261 en los tramos Hopelchén-Ich-Ek, Crucero San Luis-San Francisco Suc-Tuc, y en esta última comunidad se reportaron anegaciones en viviendas.