Ola de calor en Alemania deja unas 14 mil muertes y supera el récord de 2018

Alemania enfrenta un balance alarmante por las altas temperaturas registradas durante este verano. De acuerdo con estimaciones del Instituto Robert Koch (RKI), unas 14 mil personas murieron por causas relacionadas con las olas de calor, una cifra que supera ampliamente el récord registrado en 2018.

Ese año, el país europeo contabilizó alrededor de 8 mil 900 fallecimientos asociados a temperaturas extremas, por lo que el verano de 2026 se perfila como uno de los más letales de las últimas décadas.

¿Cuándo se registró el mayor número de muertes por calor en Alemania?

El periodo más crítico ocurrió entre el 22 y el 28 de junio, cuando se habrían registrado cerca de 9 mil 600 muertes relacionadas con el calor.

Durante esos días, varias regiones del país alcanzaron temperaturas históricas, con registros superiores a los 41 °C en algunos puntos.

El informe del RKI contempla datos recopilados hasta el 9 de agosto y señala que las personas de 75 años o más fueron el grupo más vulnerable frente a las temperaturas extremas.

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¿Cómo se calculan las muertes relacionadas con las olas de calor?

Las autoridades sanitarias alemanas utilizan modelos estadísticos para estimar estos fallecimientos, ya que el calor no siempre aparece como causa directa en los certificados de defunción.

El cálculo se realiza comparando el número de muertes durante semanas con temperaturas extremas frente a periodos de verano sin olas de calor.

En muchos casos, las altas temperaturas agravan enfermedades preexistentes, especialmente padecimientos cardiovasculares, pulmonares y renales.

Alemania registra temperaturas por encima de los 40 grados

Durante las semanas más intensas del verano, ciudades como Berlín alcanzaron temperaturas cercanas a los 40 °C, mientras que otras zonas superaron los 41 °C.

Germany registers 14,000 heat-related deaths this summer; Robert Koch Institute data shows 9,600 occurred during a single June heatwave. pic.twitter.com/hJinsSTe4c — KTN News (@KTNNewsKE) August 20, 2026

El fuerte incremento en las muertes refleja el impacto que los episodios prolongados de calor extremo pueden tener sobre la salud pública, principalmente entre adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las cifras del Instituto Robert Koch son estimaciones y podrían actualizarse conforme avance la revisión de los datos correspondientes al resto del verano.

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