Terremoto de magnitud 6.1 sacude Afganistán y se siente hasta Pakistán

Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió este sábado la región este de Afganistán, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, en un nuevo movimiento telúrico registrado en una zona de alta actividad sísmica.

El temblor fue percibido en Kabul, capital afgana, donde periodistas de la agencia AFP reportaron haber sentido el movimiento. También se sintió en Islamabad, capital de Pakistán, de acuerdo con los primeros reportes.

Hasta el momento no se han informado daños materiales ni víctimas, aunque las autoridades locales comenzaron a revisar posibles afectaciones en las provincias más cercanas al epicentro.

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Afganistán?

De acuerdo con el reporte preliminar del USGS, el epicentro se localizó en el noreste de Afganistán, en la región del Hindu Kush, a una profundidad superior a los 208 kilómetros.

El movimiento afectó principalmente provincias orientales del país, entre ellas Khost y Nangarhar, zonas cercanas a la frontera con Pakistán.

Noticia Destacada Nueva réplica del terremoto de Venezuela vuelve a azotar: el sismo de hoy fue de 5.4 grados de intensidad

La profundidad del sismo pudo influir en que el movimiento se sintiera en una región amplia, aunque con menor intensidad en algunas zonas alejadas del epicentro.

Sismo también se sintió en Pakistán

El terremoto no solo fue percibido en territorio afgano. Reportes periodísticos indicaron que el movimiento también se sintió en Islamabad, la capital paquistaní.

La región del Hindu Kush registra con frecuencia actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas, por lo que Afganistán y Pakistán son países expuestos a terremotos de distinta magnitud.

Autoridades revisan posibles daños

Tras el sismo, equipos locales deberán evaluar si existen daños en viviendas, caminos, edificios públicos o infraestructura vulnerable en las provincias afectadas.

Strong earthquake hits Afghanistan's Hindu Kush region; no initial reports of injuries https://t.co/cx6JCNFLGj https://t.co/cx6JCNFLGj — Reuters (@Reuters) June 27, 2026

Afganistán ha enfrentado terremotos destructivos en años recientes, especialmente en zonas rurales donde muchas viviendas tienen estructuras frágiles.

El nuevo movimiento ocurre en un contexto de atención internacional por otros desastres naturales recientes, incluidos los terremotos que golpearon Venezuela el pasado 24 de junio.

IO