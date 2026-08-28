Presidente Trump creará Academia Espacial de EU para formar astronautas, científicos e ingenieros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva para crear la primera Academia Espacial de Estados Unidos, una institución destinada a preparar a nuevas generaciones de profesionales ante la expansión de los programas espaciales públicos, militares y privados.

El mandatario realizó el anuncio durante una visita al Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston, Texas, instalación que albergará la nueva academia. Trump señaló que el proyecto atenderá las necesidades de personal especializado de la Fuerza Espacial, la NASA y la industria espacial civil.

¿Qué es la nueva Academia Espacial de Estados Unidos?

La institución combinará formación técnica, desarrollo de liderazgo y preparación para el servicio público con el objetivo de fortalecer la fuerza laboral espacial estadounidense.

La orden contempla la preparación de astronautas, científicos, ingenieros, operadores, empresarios, funcionarios públicos y personal militar, ante el crecimiento de la actividad espacial del país.

Los estudiantes que completen determinados programas tendrán compromisos de servicio en las Fuerzas Armadas o la NASA, dentro de un esquema orientado a cubrir necesidades estratégicas del sector.

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Trump justificó la creación de la academia por el crecimiento de la Fuerza Espacial, el desarrollo de la industria privada y los planes estadounidenses de ampliar sus operaciones más allá de la Tierra.

Trump reconoce a astronautas de Artemis II

El anuncio coincidió con una ceremonia para reconocer a los cuatro integrantes de la misión Artemis II, que en abril completó un viaje alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra.

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, realizaron el primer vuelo tripulado hacia las inmediaciones de la Luna en más de medio siglo.

Artemis II despegó el 1 de abril de 2026 a bordo de la nave Orion y concluyó el 10 de abril con el amerizaje frente a las costas de California. Durante la misión, la tripulación estableció además un nuevo récord de distancia recorrida por seres humanos respecto de la Tierra.

Honoring the heroes that traveled further than any humans in history. 🇺🇸🚀



President Trump presents the Congressional Space Medal of Honor to the Artemis II Astronauts at NASA's Johnson Space Center! pic.twitter.com/T8l3lAze72 — The White House (@WhiteHouse) August 28, 2026

Estados Unidos busca ampliar su presencia en la Luna

La creación de la Academia Espacial ocurre en un momento en el que Estados Unidos busca fortalecer su presencia en el espacio.

La NASA pretende avanzar hacia una presencia sostenida en la Luna mediante el programa Artemis y utilizar esa experiencia como base para futuras misiones humanas hacia Marte.

El Gobierno estadounidense considera que será necesario ampliar la formación de especialistas para acompañar tanto los programas de la NASA como el crecimiento de la Fuerza Espacial y de compañías privadas que participan en la nueva etapa de exploración espacial.

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