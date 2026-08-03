NASA alista misión Crew-13 de SpaceX: estrenará trajes y viajará a la EEI en septiembre

La NASA confirmó que la misión Crew-13 de SpaceX tiene previsto despegar no antes del 12 de septiembre de 2026 con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI), donde sus cuatro integrantes permanecerán alrededor de seis meses.

La tripulación estará formada por los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney, Joshua Kutryk, de la Agencia Espacial Canadiense, y el cosmonauta Sergey Teteryatnikov, de Roscosmos. Watkins será la comandante de la misión, mientras que Delaney fungirá como piloto; Kutryk y Teteryatnikov viajarán como especialistas.

La misión partirá a bordo de una cápsula Dragon de SpaceX y se incorporará a una expedición científica de larga duración. Durante su estancia, los astronautas participarán en experimentos, labores de mantenimiento y actividades destinadas a preparar futuras misiones fuera de la órbita terrestre.

¿Quiénes viajarán en la misión Crew-13?

Jessica Watkins será la única integrante con experiencia previa en la estación, pues formó parte de la misión Crew-4 en 2022. Para Luke Delaney, Joshua Kutryk y Sergey Teteryatnikov será el primer viaje al laboratorio orbital.

NASA presentó oficialmente a la tripulación durante una conferencia desde el Centro Espacial Johnson, en Houston. La agencia indicó que el lanzamiento se realizará desde Florida y que la fecha todavía puede modificarse según las condiciones técnicas y meteorológicas.

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Una de las novedades anunciadas para la misión será el uso de una nueva generación de trajes de vuelo, diseñados para ofrecer mayor adaptación durante estancias prolongadas en microgravedad. Estos trajes se utilizan dentro de la cápsula durante el lanzamiento, el acoplamiento y el regreso a la Tierra.

¿Qué hará la Crew-13 en la Estación Espacial Internacional?

Los cuatro tripulantes se integrarán a la Expedición 75 y desarrollarán investigaciones relacionadas con salud humana, tecnología, ciencias físicas y mantenimiento de sistemas.

La NASA adelantó el lanzamiento de la Crew-13, originalmente previsto para noviembre, con el objetivo de aumentar la frecuencia de las rotaciones estadounidenses hacia la estación.

El viaje también tendrá un componente personal para Kutryk, quien será padre por tercera vez mientras se encuentre en órbita. La Agencia Espacial Canadiense ofrecerá acompañamiento médico y apoyo a su familia durante ese periodo.

LIVE: Meet the members of Crew-13! Tune in as they talk about their upcoming journey, launching no earlier than mid-September. https://t.co/xAdlVA5fni — NASA (@NASA) August 3, 2026

¿Es segura la Estación Espacial Internacional?

La seguridad de la EEI volvió a ser tema de atención por pequeñas fugas detectadas desde 2019 en un túnel del módulo ruso Zvezda. NASA y Roscosmos han aplicado selladores temporales y permanentes, además de mantener la zona bajo vigilancia constante.

La agencia mantiene el plan de operar la estación hasta 2030 y después ejecutar un descenso controlado mediante un vehículo especial desarrollado por SpaceX, con el fin de reducir riesgos para la población.

La Crew-13 formará parte de la etapa final de operaciones de la estación, antes de que NASA avance hacia plataformas comerciales en la órbita baja terrestre.

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