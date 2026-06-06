NASA logra vuelo supersónico con el X-59 y avanza hacia aviones comerciales sin estruendo sónico

La NASA anunció que su avión experimental X-59 superó por primera vez la velocidad del sonido, un logro considerado clave dentro del desarrollo de aeronaves supersónicas capaces de volar sin generar el estruendo característico que durante décadas limitó este tipo de operaciones comerciales.

De acuerdo con la agencia espacial estadounidense, el vuelo se realizó desde la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en California, donde la aeronave despegó y aterrizó tras una prueba de 81 minutos.

Durante el recorrido, el X-59 alcanzó una velocidad máxima aproximada de mil 147 kilómetros por hora y una altitud de 43 mil 400 pies, equivalentes a 13 mil 228 metros.

La prueba estuvo a cargo del piloto Jim “Clue” Less, mientras el equipo técnico evaluó el desempeño del avión tanto en velocidades subsónicas como supersónicas.

¿Por qué es importante el vuelo supersónico del X-59?

El X-59 forma parte de un proyecto con el que la NASA busca demostrar que es posible romper la barrera del sonido sin producir un estallido sónico intenso. Esta característica podría abrir la puerta a una nueva etapa de vuelos comerciales supersónicos, pero con menor impacto acústico sobre zonas habitadas.

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El ruido generado al superar la velocidad del sonido fue uno de los factores que limitó la operación del Concorde, avión comercial que voló entre 1976 y 2003 y que podía conectar ciudades como Londres o París con Nueva York en aproximadamente tres horas y media.

El estruendo provocado por la compresión de ondas sonoras llevó a que varios países prohibieran vuelos supersónicos sobre su territorio, debido a las molestias y riesgos asociados al ruido.

¿Qué sigue para el avión experimental de la NASA?

Tras este avance, la NASA espera realizar nuevas pruebas para demostrar las capacidades supersónicas silenciosas del X-59 hacia finales de este año. El siguiente objetivo será alcanzar Mach 1.4, una velocidad estimada entre mil 500 y mil 700 kilómetros por hora.

Para medir el nivel de sonido generado por el avión experimental, una aeronave F-15 de la NASA sobrevoló la zona durante la prueba.

✈️ JUST IN: The X-59 has gone supersonic!



The X-59 achieved supersonic speeds for the first time ever today — a major milestone for NASA’s Quesst mission and an important step toward upcoming flights that will demonstrate its quiet supersonic technology ahead of future… pic.twitter.com/mwblICs4vN — NASA Aeronautics (@NASAaero) June 5, 2026

Una de las características más visibles del X-59 es su nariz alargada, que representa cerca de una tercera parte de sus 30.5 metros de longitud.

Este diseño, junto con la colocación del motor en la parte superior y una estructura especial bajo la tobera, permite dispersar las ondas sonoras e impedir que se concentren en un estallido fuerte.

Con este resultado, la NASA da un paso relevante hacia el objetivo de recuperar los vuelos supersónicos comerciales, pero con tecnología diseñada para reducir el impacto acústico y hacer viable su operación en más rutas.

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