Rusia lanza la Soyuz MS-29 rumbo a la Estación Espacial Internacional con dos cosmonautas y un astronauta de la NASA

Rusia lanzó con éxito este martes la nave Soyuz MS-29, que transporta a dos cosmonautas rusos y un astronauta de la NASA rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI), en una misión que se extenderá por 261 días y que incluirá experimentos científicos y caminatas espaciales.

El despegue se realizó conforme al calendario previsto desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, uno de los principales centros de lanzamiento espacial del mundo. La misión representa un nuevo episodio de cooperación entre Rusia y Estados Unidos en la EEI, pese a las diferencias geopolíticas que mantienen ambos países.

¿Quiénes integran la misión Soyuz MS-29?

A bordo de la Soyuz MS-29 viajan los cosmonautas rusos Piotr Dubrov y Anna Kíkina, junto con el astronauta estadounidense Anil Menon, de la NASA.

El lanzamiento ocurrió a las 14:48 GMT, cuando el cohete Soyuz-2.1a despegó desde Baikonur y colocó la nave en órbita apenas ocho minutos después.

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De acuerdo con la agencia espacial rusa Roscosmos, la cápsula siguió una trayectoria rápida que permitirá su acoplamiento a la Estación Espacial Internacional aproximadamente tres horas después del lanzamiento, a las 17:56 GMT.

Los tres tripulantes se integrarán a la Expedición 75 de la EEI, donde permanecerán alrededor de ocho meses.

La misión contempla experimentos científicos y caminatas espaciales

Durante los 261 días de estancia en la plataforma orbital, la tripulación desarrollará diversas actividades científicas.

Roscosmos informó que los cosmonautas rusos realizarán 38 experimentos científicos relacionados con distintas áreas de investigación espacial, además de efectuar dos caminatas espaciales para tareas de mantenimiento y operación en el exterior de la estación.

La misión también coincide con el 80 aniversario del consorcio Energuia, fabricante de las naves Soyuz, motivo por el cual el cohete portador incluyó un distintivo conmemorativo.

La NASA vuelve a participar en un lanzamiento desde Baikonur

Uno de los aspectos destacados de esta misión fue la presencia del administrador de la NASA, Jared Isaacman, quien asistió al lanzamiento por invitación de Roscosmos.

Se trata de la primera ocasión en ocho años en que el máximo responsable de la agencia espacial estadounidense presencia un lanzamiento desde el cosmódromo kazajo, un gesto que refleja la continuidad de la colaboración técnica entre ambas agencias en el programa de la Estación Espacial Internacional.

.@NASA astronaut Anil Menon and Roscosmos cosmonauts Pyotr Dubrov and Anna Kikina lifted off atop the Soyuz MS-29 spacecraft at 10:47 a.m. EDT today for a 1:56 p.m. docking to the International Space Station. More... https://t.co/OgfE3jFh0Y pic.twitter.com/D0IWMdUbZP — International Space Station (@Space_Station) July 14, 2026

Durante la ceremonia, el director de Roscosmos, Dmitri Bakánov, deseó éxito a la tripulación y destacó el trabajo conjunto que mantienen ambos países en la operación de la EEI.

Por su parte, Anna Kíkina, de 41 años, se convirtió nuevamente en protagonista de una misión internacional. La cosmonauta ya había viajado al laboratorio orbital en 2022 como integrante de la misión SpaceX Crew-5, convirtiéndose entonces en una de las pocas astronautas rusas en participar en un vuelo organizado por la empresa estadounidense.

El lanzamiento de la Soyuz MS-29 confirma que la Estación Espacial Internacional continúa siendo uno de los principales espacios de cooperación científica internacional, con proyectos conjuntos entre Rusia, Estados Unidos y otros socios, pese al complejo contexto político internacional.

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