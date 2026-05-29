Explota cohete New Glenn de Blue Origin durante prueba en Florida; no reportan heridos

La empresa aeroespacial Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, sufrió un nuevo revés en su programa espacial luego de que uno de sus cohetes New Glenn explotara durante una prueba realizada en una plataforma de lanzamiento en Florida, Estados Unidos.

El incidente ocurrió la noche del jueves en Cabo Cañaveral, durante una prueba de encendido estático, también conocida como “hot fire test”, un procedimiento que se realiza antes de futuros lanzamientos orbitales para revisar el funcionamiento de los motores y otros sistemas del vehículo.

Blue Origin confirmó que se registró una “anomalía” durante la prueba, aunque aseguró que todo el personal fue evacuado de manera segura y que no se reportaron personas lesionadas.

¿Qué pasó con el cohete New Glenn de Blue Origin?

De acuerdo con la información disponible, el cohete New Glenn realizaba una prueba previa en plataforma cuando se presentó la explosión.

Este tipo de ensayos forma parte de las revisiones técnicas que las compañías aeroespaciales realizan antes de intentar un lanzamiento orbital. Durante el procedimiento, los motores son encendidos mientras el cohete permanece sujeto en tierra, con el objetivo de verificar su desempeño y detectar posibles fallas.

La empresa no detalló de inmediato qué componente provocó la anomalía ni el alcance de los daños en la plataforma o en el vehículo.

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Blue Origin confirma evacuación sin heridos

Tras el incidente, Blue Origin informó que sus equipos actuaron conforme a los protocolos de seguridad y que el personal fue retirado de la zona antes de que se registraran afectaciones humanas.

La compañía señaló que evaluará lo ocurrido para determinar las causas de la falla y definir los siguientes pasos dentro del programa New Glenn.

El caso representa un golpe para la firma de Jeff Bezos, que busca consolidar este cohete como una pieza clave para competir en el mercado de lanzamientos comerciales y misiones orbitales.

New Glenn, el cohete con el que Blue Origin busca competir con SpaceX

El New Glenn es uno de los proyectos más ambiciosos de Blue Origin. Se trata de un cohete de gran capacidad diseñado para colocar cargas útiles en órbita y disputar contratos comerciales, gubernamentales y científicos.

La explosión ocurre en un contexto de fuerte competencia con SpaceX, empresa de Elon Musk que domina buena parte del mercado de lanzamientos espaciales con sus cohetes Falcon y su sistema Starship.

Para Blue Origin, cada prueba es clave para demostrar confiabilidad, capacidad técnica y viabilidad operativa. Por ello, la anomalía en Florida podría retrasar nuevos ensayos o ajustes en el calendario de lanzamientos.

Here's our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket.



Watch live views: https://t.co/tm2wZQmAVD pic.twitter.com/PmbgQC6Qmq — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 29, 2026

Incidente abre revisión técnica del programa espacial

Después de la explosión, los equipos de ingeniería deberán analizar datos de telemetría, condiciones del motor, estructura del vehículo y comportamiento de la plataforma durante la prueba.

Aunque los accidentes forman parte del desarrollo de sistemas aeroespaciales complejos, el incidente aumenta la presión sobre Blue Origin para resolver fallas, proteger sus instalaciones y mantener la confianza de clientes e instituciones interesadas en futuros lanzamientos.

Por ahora, la empresa no ha informado una nueva fecha para continuar las pruebas del New Glenn ni el impacto que este evento tendrá en su calendario.

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