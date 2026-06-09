NASA revela a los astronautas de Artemis III: la misión que prepara el regreso humano a la Luna

La NASA presentó a los cuatro astronautas que formarán parte de Artemis III, una de las misiones más importantes dentro del programa con el que Estados Unidos busca preparar el regreso de seres humanos a la superficie lunar después de más de cinco décadas.

La misión está prevista para 2027 y no tendrá como objetivo aterrizar en la Luna, sino probar en órbita terrestre baja los sistemas que permitirán realizar futuras operaciones lunares.

El plan contempla ensayos de acoplamiento entre la nave Orion y los módulos de aterrizaje desarrollados por empresas privadas como Blue Origin y SpaceX.

¿Quiénes son los astronautas elegidos por NASA para Artemis III?

La tripulación estará encabezada por Randy Bresnik, quien fungirá como comandante de la misión. El astronauta cuenta con experiencia previa en vuelos espaciales y también fue comandante de la Estación Espacial Internacional.

El piloto será Luca Parmitano, astronauta italiano de la Agencia Espacial Europea y de la Agencia Espacial Italiana. Su participación marca un componente internacional relevante dentro del programa Artemis, que busca ampliar la cooperación espacial en futuras misiones lunares.

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Como especialistas de misión fueron seleccionados Andre Douglas, ingeniero que realizará su primer vuelo espacial, y Frank Rubio, médico de aviación de origen salvadoreño y astronauta de la NASA con amplia experiencia en estancias prolongadas en el espacio.

¿Qué hará la misión Artemis III en 2027?

Artemis III servirá como una misión de ensayo antes de volver a llevar astronautas a la Luna. Durante el vuelo, la nave Orion deberá practicar maniobras de acercamiento y acoplamiento con versiones de prueba de los sistemas de aterrizaje lunar que desarrollan Blue Origin y SpaceX.

El objetivo es validar procedimientos, equipos, software, sistemas de soporte vital y coordinación entre vehículos antes de ejecutar una misión lunar tripulada más compleja. NASA busca reducir riesgos técnicos y operativos antes de enviar nuevamente astronautas a la superficie lunar.

La misión tendría una duración aproximada de dos semanas y contempla varios lanzamientos en un periodo corto, incluidos el cohete SLS de la NASA y vehículos vinculados a sus socios comerciales.

Introducing Artemis III.



Four astronauts. Three launches. Two dockings. One splashdown.



In 2027, the Artemis III mission will practice docking the Orion spacecraft with two lunar landers in low Earth orbit — the capability we need to return humanity to the Moon’s surface. pic.twitter.com/8uhMUxuuWX — NASA (@NASA) June 9, 2026

¿Cuándo volverán los astronautas a la Luna?

Si Artemis III cumple con sus objetivos, la NASA prevé que Artemis IV, programada para 2028, sea la misión que marque el regreso de astronautas a la superficie lunar por primera vez desde Apolo 17, en 1972.

El programa Artemis forma parte de una estrategia más amplia para establecer una presencia humana sostenida en la Luna y usar esa experiencia como base para futuras misiones a Marte.

Aunque el calendario depende del avance técnico de los módulos de aterrizaje y de los cohetes comerciales, NASA mantiene esta etapa como una pieza clave en su nueva carrera lunar.

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