NASA pone en alerta a astronautas de la EEI por fuga de aire en módulo ruso

La NASA ordenó a varios astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) mantenerse en una postura de seguridad elevada y refugiarse en sus respectivas naves, luego de que se agravara una fuga de aire en el segmento ruso del laboratorio orbital.

La medida fue tomada mientras personal de Roscosmos trabaja en una reparación más amplia dentro del módulo ruso Zvezda, donde desde hace tiempo se han detectado filtraciones.

Aunque la agencia espacial rusa había logrado contener parcialmente el problema mediante intervenciones periódicas, la aparición de nuevas fugas obligó a reforzar las medidas preventivas.

De acuerdo con la portavoz de la NASA, Bethany Stevens, la instrucción fue emitida “por extrema precaución” para proteger a la tripulación durante las labores de reparación.

¿Qué pasó en la Estación Espacial Internacional?

La alerta se activó después de que Roscosmos programara una operación para atender nuevas fugas de aire en el módulo Zvezda.

Ante ese escenario, la NASA pidió a los cuatro integrantes de la misión SpaceX Crew-12 y al astronauta estadounidense Chris Williams trasladarse a la cápsula Dragon de SpaceX, que permanece acoplada a la estación.

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La decisión no implica una evacuación inmediata, pero sí mantiene a la tripulación preparada en caso de que la situación evolucione y sea necesario abandonar el complejo orbital.

Además de los astronautas de la NASA y SpaceX, actualmente también se encuentran a bordo otros dos tripulantes rusos, quienes forman parte de las operaciones del segmento ruso.

¿Por qué preocupa la fuga en el módulo Zvezda?

El módulo Zvezda ha sido motivo de seguimiento por parte de la NASA y Roscosmos debido a grietas detectadas desde hace tiempo. Este componente es clave para la operación de la Estación Espacial Internacional, ya que proporciona alojamiento, soporte vital, distribución de energía, control de vuelo, procesamiento de datos y sistemas de propulsión.

🔴 #AHORA | La NASA ordenó a sus astronautas en la EEI refugiarse en sus naves ante una posible evacuación, mientras la tripulación rusa trabaja para reparar una fuga de aire que empeora en su segmento de la estación. pic.twitter.com/lQp9wuRuHS — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 5, 2026

Además, Zvezda funciona como puerto de acoplamiento para naves rusas Soyuz y Progress, por lo que cualquier afectación en su estructura requiere monitoreo constante y una respuesta coordinada entre agencias espaciales.

La NASA aseguró que trabaja junto con Roscosmos y sus socios internacionales para encontrar una solución permanente a la fuga.

El incidente ocurre mientras la estación se acerca a la etapa final de su vida útil, pues la agencia estadounidense prevé terminar sus operaciones en 2030 y retirarla de órbita en 2031, después de más de tres décadas de servicio.

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