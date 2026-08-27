¿Qué causó la tragedia entre Nepal y Tíbet? Colapso de glaciar desató una avalancha de agua y lodo

La catástrofe registrada en la frontera entre Nepal y China se desencadenó en cuestión de minutos. Grandes cantidades de agua, hielo y escombros recorrieron alrededor de 20 kilómetros en apenas 10 minutos, con consecuencias graves para las comunidades asentadas en los valles del Himalaya.

De acuerdo con especialistas en geociencias, la evidencia apunta al desprendimiento de un glaciar en el norte del macizo de Langtang, situado en la región fronteriza. La ruptura liberó una enorme masa de hielo que descendió a gran velocidad y, por efecto de la fricción, comenzó a derretirse.

Ese proceso generó una mezcla de agua, lodo y escombros que avanzó por los estrechos valles de la región y arrasó infraestructura y asentamientos.

¿Cómo se originó la inundación repentina en Nepal?

Niels Hovius, jefe de la Sección de Geomorfología del Centro Helmholtz de Investigación en Geociencias de Potsdam, explicó que el colapso desplazó grandes volúmenes de hielo cuesta abajo.

El calor generado por la fricción convirtió parte de ese hielo en agua, lo que alimentó una avalancha de lodo y escombros con una velocidad comparable a la de vehículos en una autopista.

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En el momento del desprendimiento, instrumentos sismológicos detectaron un evento de magnitud 4.4, aunque el especialista aclaró que no se trató de un terremoto tectónico convencional.

La señal habría correspondido al impacto de la enorme masa glaciar contra el terreno.

¿Por qué las crecidas del Himalaya son tan destructivas?

Las inundaciones repentinas son frecuentes en las regiones de alta montaña y pueden tener distintos orígenes.

Además de los desprendimientos de glaciares, existen las inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares, conocidas como GLOF, así como deslaves que movilizan grandes cantidades de agua y tierra.

En este caso, los científicos descartan que el origen haya sido el desbordamiento de un lago glaciar.

Una de las razones por las que estos fenómenos resultan especialmente peligrosos en el Himalaya es la forma de sus valles, que son relativamente estrechos. Esto impide que el agua y el lodo se dispersen y provoca que el flujo alcance mayor profundidad y velocidad.

Nepal tiene una cobertura limitada de alertas tempranas

Otro problema es la capacidad para advertir a la población con anticipación.

Nepal cuenta con algunas iniciativas locales de alerta acústica, pero su cobertura alcanzaría apenas alrededor del 1 por ciento de las zonas consideradas de riesgo, de acuerdo con Hovius.

El especialista considera que los teléfonos móviles podrían utilizarse para emitir notificaciones urgentes automáticas cuando se detecten este tipo de amenazas.

Sin embargo, en el desastre reciente, la velocidad del fenómeno habría dejado apenas unos minutos para evacuar, incluso con un sistema de alerta oportuno.

Los científicos descartan que el origen haya sido el desbordamiento de un lago glaciar / Especial

¿El cambio climático aumenta el riesgo?

Hovius señaló que todavía es demasiado pronto para atribuir directamente este colapso glaciar al cambio climático.

No obstante, explicó que el aumento de las temperaturas vuelve más inestables a los glaciares de alta montaña y favorece la acumulación de agua en lagos glaciares.

El especialista advirtió que las crecidas repentinas han ocurrido históricamente en el Himalaya, pero considera probable que este tipo de eventos se presente con mayor frecuencia y con una magnitud potencialmente mayor en el futuro.

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