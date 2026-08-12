Detienen en República Checa a cuatro presuntos integrantes del CJNG; uno sería ahijado de “El Jardinero”

Cuatro hombres señalados por autoridades de Estados Unidos como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en República Checa, donde supuestamente buscaban concretar la compra de armas y explosivos que serían enviados a México.

Entre los capturados se encuentra José Luis Alvarado Morales, identificado por autoridades estadounidenses como ahijado de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, señalado como un integrante de alto nivel del CJNG y detenido meses atrás en Nayarit.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que los acusados enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo, tráfico de armas y operaciones vinculadas con drogas sintéticas.

¿Quiénes son los cuatro presuntos integrantes del CJNG detenidos en República Checa?

Además de José Luis Alvarado Morales, las autoridades identificaron a los otros tres detenidos como Noé Díaz Jiménez, Leobardo Gaxiola López y Edgar Alejandro López Velasco.

Los cuatro fueron capturados entre la noche del 10 de junio y la madrugada del 11 de junio en territorio checo, como parte de una investigación encabezada por autoridades estadounidenses.

De acuerdo con las acusaciones, habrían viajado a Europa con el objetivo de adquirir armamento de alto poder para trasladarlo posteriormente a México.

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¿Qué armas buscaban comprar y qué ofrecían a cambio?

Las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados negociaron la adquisición de ametralladoras de fabricación europea, lanzagranadas, morteros, municiones y otros explosivos.

Como parte del supuesto intercambio, habrían ofrecido fentanilo y metanfetamina introducidos previamente desde Estados Unidos.

El armamento, según la investigación, estaría destinado a ser utilizado en ataques contra organizaciones criminales rivales, así como contra civiles, policías y elementos de las Fuerzas Armadas.

¿Qué relación tiene uno de los detenidos con “El Jardinero”?

Uno de los elementos que más ha llamado la atención dentro de la investigación es el señalamiento contra José Luis Alvarado Morales, quien sería ahijado de “El Jardinero”.

Audias Flores Silva ha sido identificado por autoridades de Estados Unidos como un operador relevante del CJNG. Su captura se realizó en abril pasado en Nayarit.

La presunta relación entre ambos forma parte de los elementos que las autoridades estadounidenses analizan dentro del expediente contra Alvarado Morales y los otros implicados.

4 miembros del CJNG, incluido el ahijado de 23 años de “El Jardinero”, fueron arrestados en la República Checa mientras negociaban acuerdos para comprar armas, lanzagranadas y municiones a cambio de cantidades de metanfetamina y fentanilo en Europa. pic.twitter.com/mlMmHIm0hB — el blog de los guachos (@blogdelosguachs) August 12, 2026

¿Qué pasará con los detenidos?

Tras su captura, Alvarado Morales y Edgar Alejandro López Velasco fueron extraditados a Estados Unidos y trasladados al Distrito Medio de Florida, donde comparecieron ante un juez y quedaron bajo custodia.

Alvarado Morales enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, proporcionar apoyo material al terrorismo, importar drogas y tráfico de armas de fuego.

TODAY IN @USAO_MDFL: U.S. Attorney Gregory W. Kehoe announces the unsealing of an indictment alongside the Homeland Security Task Force @HSTFNCC charging 4 CJNG MEMBERS for narco-terrorism, drug trafficking, and firearm trafficking offenses⬇️ https://t.co/HVEzoG2vsg pic.twitter.com/Eb7Mo57HMS — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) August 11, 2026

En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.

Las acusaciones todavía deberán ser acreditadas ante los tribunales correspondientes, por lo que los detenidos mantienen su presunción de inocencia mientras continúan los procesos judiciales.

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