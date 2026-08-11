EU acusa a cuatro mexicanos ligados al CJNG de narcoterrorismo y tráfico de armas; podrían recibir cadena perpetua

Autoridades de Estados Unidos acusaron formalmente a cuatro ciudadanos mexicanos presuntamente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por delitos relacionados con narcoterrorismo, importación de drogas y tráfico de armas, informó este martes 11 de agosto el Departamento de Justicia.

Los señalados son Edgar Alejandro López Velasco, de 44 años; Noé Díaz Jiménez, de 33; José Miguel Alvarado Morales, de 23, y Leobardo Gaxiola López, alias “Bado”, de 63. Los cuatro fueron detenidos en República Checa y podrían enfrentar penas de hasta cadena perpetua en caso de ser declarados culpables.

López Velasco, Díaz Jiménez y Alvarado Morales enfrentan cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, proporcionar apoyo material al terrorismo, conspiración para importar drogas y tráfico de armas. Gaxiola López fue acusado por conspiraciones relacionadas con drogas y armamento.

¿Quiénes son los cuatro mexicanos acusados en Estados Unidos?

Según la acusación federal, los cuatro hombres estarían relacionados con distintas operaciones del CJNG, organización que Estados Unidos mantiene designada como organización terrorista extranjera.

La Fiscalía sostiene que López Velasco fungía como representante de un integrante de alto nivel del grupo; Díaz Jiménez presuntamente traficaba fentanilo y operaba un laboratorio en México; Gaxiola López habría actuado como intermediario en negociaciones de drogas y armas, mientras Alvarado Morales representaba a otro miembro de alto rango.

Las acusaciones no implican una declaración de culpabilidad. Los cuatro mantienen la presunción de inocencia hasta que su responsabilidad sea determinada por un tribunal.

Noticia Destacada Estados Unidos reconoce apoyo de Sheinbaum contra el narcotráfico, pero advierte que aumentará presión contra el CJNG

Fiscalía acusa negociación de armas europeas para el CJNG

Uno de los puntos centrales de la investigación se remonta a febrero de 2026. Según el Departamento de Justicia, López Velasco y Díaz Jiménez negociaron desde República Checa la adquisición de ametralladoras, lanzagranadas, morteros, municiones y otros artefactos con destino a México.

La acusación sostiene que ese armamento estaba destinado a actos violentos contra organizaciones rivales, civiles, policías y militares mexicanos.

A cambio de las armas, los integrantes de la organización habrían ofrecido fentanilo y metanfetamina para su posterior introducción y distribución en Estados Unidos.

México desmanteló laboratorio de fentanilo en Zapopan

El Departamento de Justicia indicó que el 12 de junio autoridades mexicanas desmantelaron en Zapopan, Jalisco, un laboratorio de opioides sintéticos presuntamente relacionado con Díaz Jiménez.

La investigación contó con participación de agencias estadounidenses, autoridades de República Checa y dependencias mexicanas, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina.

Interpol y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia también participaron en las gestiones que permitieron las detenciones y extradiciones.

TODAY IN @USAO_MDFL: U.S. Attorney Gregory W. Kehoe announces the unsealing of an indictment alongside the Homeland Security Task Force @HSTFNCC charging 4 CJNG MEMBERS for narco-terrorism, drug trafficking, and firearm trafficking offenses⬇️ https://t.co/HVEzoG2vsg pic.twitter.com/Eb7Mo57HMS — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) August 11, 2026

Dos acusados ya fueron extraditados a Florida

Edgar Alejandro López Velasco y José Miguel Alvarado Morales ya fueron extraditados al Distrito Medio de Florida y comparecieron inicialmente ante un juez federal, quien ordenó que permanecieran detenidos mientras continúa el proceso.

El caso se conoce pocos días después de que Washington anunciara más de 100 millones de dólares en recompensas por información que permita detener o lograr la condena de ocho personas identificadas como altos integrantes del CJNG.

Las autoridades estadounidenses mantienen así una ofensiva judicial contra estructuras del cártel vinculadas con el tráfico de drogas, armas y otras operaciones transnacionales, mientras los cuatro mexicanos deberán enfrentar los cargos presentados ante la justicia federal.

IO