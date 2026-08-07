Vinculan a proceso a “El R1” por homicidio de Carlos Manzo; seguirá en prisión preventiva

Ramón Ángel "N", alias “El R1”, fue vinculado a proceso este viernes 7 de agosto de 2026 por su presunta responsabilidad en el homicidio calificado de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

Un juez de control determinó que existen elementos suficientes para que continúe el proceso penal en su contra y ordenó que permanezca bajo prisión preventiva. Además, estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual las partes podrán incorporar nuevos datos de prueba.

La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada y el acusado compareció mediante videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1, “El Altiplano”, donde permanece recluido por otros delitos de competencia federal.

¿De qué acusan a “El R1” en el caso Carlos Manzo?

El "R1" es señalado por las autoridades como un presunto integrante de alto nivel de “Los R’s”, célula criminal relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y como uno de los principales implicados en la planeación del asesinato de Carlos Manzo.

El exalcalde de Uruapan fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante las actividades del Festival de las Velas en el centro de ese municipio.

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Las investigaciones federales y estatales han permitido detener a distintas personas presuntamente relacionadas con el ataque. En enero, el Gabinete de Seguridad informó sobre la captura de otros dos sujetos con órdenes de aprehensión por homicidio calificado y lesiones calificadas dentro del mismo caso.

La responsabilidad penal de “El R1” deberá determinarse durante el proceso judicial y mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.

“El R1” también enfrenta cargos federales por armas y drogas

La situación jurídica de Ramón Ángel "N" no se limita al expediente por el homicidio de Manzo.

Después de su captura en Jalisco el pasado 30 de julio, autoridades federales iniciaron otro proceso por delitos relacionados con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de drogas. La Fiscalía General de la República consiguió su vinculación a proceso por esos hechos, por lo que permanece recluido en “El Altiplano”.

La defensa había solicitado previamente la duplicidad del término constitucional dentro del proceso por el asesinato del exalcalde, lo que llevó a que la definición de su situación jurídica se aplazara hasta este viernes.

La #FGR, por conducto de #FEMDO, obtuvo vinculación a proceso contra Ramón “N” y Jesús “N”, por su posible participación en delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión… pic.twitter.com/5XeKV4dE5Q — FGR México (@FGRMexico) August 7, 2026

Suman 31 detenidos por investigación del asesinato de Carlos Manzo

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó al anunciar la detención de “El R1” que las investigaciones por el homicidio habían derivado hasta ese momento en 31 capturas.

Las autoridades han sostenido que las indagatorias apuntan hacia una estructura criminal vinculada con el CJNG y que el asesinato habría sido planeado debido a la confrontación que Carlos Manzo mantuvo públicamente con grupos delictivos durante su gobierno en Uruapan.

Con la vinculación a proceso dictada este 7 de agosto comienza una nueva etapa judicial contra Ramón Ángel "N". Durante los próximos tres meses, las fiscalías podrán continuar reuniendo pruebas antes de que el caso avance hacia las siguientes fases del proceso penal.

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