‘Ted Lasso’ rompe el récord de audiencia en Apple TV en solo dos días

La serie de comedia ‘Ted Lasso’ ha vuelto a hacer historia en la televisión por streaming. De acuerdo con las últimas mediciones de audiencias reveladas este jueves por la firma Nielsen; la cuarta temporada ha conseguido un récord de audiencia en Apple TV con solo dos episodios disponibles.

La cuarta temporada se encuentra disponible desde el 4 y 5 de agosto, con solo estos dos días, la producción sumó más de 290 millones de minutos de reproducción solo en Estados Unidos, esto permitió a la serie de comedia posicionarse como el programa número uno en las plataformas de streaming estadounidenses.

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¿Cuántos minutos de reproducción consiguió ‘Ted Lasso’?

De acuerdo con los reportes, ‘Ted Lasso’ acumuló 296.6 millones de minutos de reproducción en Estados Unidos. Durante la jornada del 5 de agosto, la comedia se posicionó como el programa número uno en las plataformas de streaming estadounidenses al sumar más de 200 millones de minutos en un solo día.

New look into Season 4 of Ted Lasso pic.twitter.com/Nxzptix5iW — Ted Lasso News (@tedlassonews) August 10, 2026

En términos de audiencia estimada, el primer episodio registró aproximadamente 7.1 millones de reproducciones completas. El masivo regreso del personaje interpretado por Jason Sudeikis sobrepasó la marca de sus entregas anteriores y dejó atrás a otros grandes éxitos recientes de Apple TV.

¿De qué trata ‘Ted Lasso’, serie que rompió récord en Apple TV?

‘Ted Lasso’ es una serie de comedia dramática centrada en un entusiasta e hiperoptimista entrenador de fútbol americano universitario de Kansas que, de forma completamente inesperada, es contratado para dirigir el AFC Richmond, un equipo profesional de fútbol en la Premier League de Inglaterra.

A pesar de no entender las reglas básicas del deporte británico ni conocer la cultura local, Ted compensa su falta de conocimiento táctico con una empatía arrolladora, galletas caseras y un liderazgo enfocado en el crecimiento personal de sus jugadores por encima de las victorias.

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Sin embargo, su contratación es en realidad una trampa: la nueva propietaria del club, Rebecca Welton, busca arruinar el equipo para vengarse de su exesposo infiel. A lo largo de la serie, el carisma genuino y la filosofía de vida de Ted no solo desarman el plan inicial de Rebecca, sino que transforman a un vestuario dividido.

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