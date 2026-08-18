Apple Event septiembre 2026: ¿cuándo será y qué se espera del iPhone 18 Pro Max?

Apple prepara una de sus presentaciones más esperadas del año y todo apunta a que septiembre marcará el inicio de una nueva etapa para la compañía. Aunque todavía no existe una convocatoria oficial, el Apple Event 2026 podría celebrarse el 9 de septiembre y tendría como protagonistas al iPhone 18 Pro Max, el iPhone 18 Pro y el primer teléfono plegable de la marca.

La fecha aún debe tomarse como una previsión, ya que Apple no ha confirmado el día del evento. Los reportes que apuntan al 9 de septiembre se basan en el calendario que la empresa suele utilizar para sus presentaciones de otoño.

El posible evento también tendría un significado especial para la compañía. John Ternus asumirá como director ejecutivo de Apple el 1 de septiembre de 2026, mientras que Tim Cook pasará a ocupar el cargo de presidente ejecutivo de la junta.

¿Cuándo será el Apple Event de septiembre de 2026?

Hasta el momento, la fecha del Apple Event permanece sin confirmación oficial. Sin embargo, el miércoles 9 de septiembre aparece entre las opciones con mayor fuerza debido a los antecedentes de la compañía y a las previsiones de medios especializados.

El calendario tendría además un antecedente reciente: en 2025, Apple presentó su nueva generación de iPhone el 9 de septiembre, junto con novedades para Apple Watch y AirPods.

Si el evento se realiza en la fecha prevista, sería también una presentación relevante por el cambio en la dirección de la empresa. John Ternus estaría al frente de Apple apenas unos días después de asumir oficialmente el puesto de CEO.

iPhone 18 Pro Max: estas serían sus principales novedades

El iPhone 18 Pro Max se perfila como uno de los grandes protagonistas del evento. Aunque sus características todavía pertenecen al terreno de los rumores, las filtraciones señalan cambios importantes en cámaras, procesador, batería y diseño.

Uno de los avances más llamativos estaría en la cámara principal, que podría incorporar una apertura variable. Esta tecnología permitiría controlar la cantidad de luz que llega al sensor y ofrecer mayor flexibilidad al tomar fotografías.

El sistema también podría favorecer los retratos y las fotografías nocturnas, al ofrecer un mayor control sobre la profundidad de campo y las condiciones de iluminación.

El teleobjetivo también tendría una posible actualización mediante una apertura más amplia. Esto permitiría captar más luz y podría mejorar las imágenes obtenidas mediante zoom en escenarios oscuros.

El A20 Pro sería otro de los grandes cambios

En el apartado de rendimiento, los rumores apuntan a que el iPhone 18 Pro Max incorporaría el A20 Pro, un procesador que sería fabricado mediante un proceso de 2 nanómetros.

El nuevo chip estaría acompañado de mejoras en potencia y eficiencia energética, mientras que el modelo Pro Max también podría recibir una batería de mayor capacidad. Por ahora, Apple no ha confirmado las cifras concretas.

De confirmarse estas características, el nuevo procesador podría convertirse en una de las principales diferencias de la generación, especialmente para quienes utilizan el teléfono en tareas exigentes como videojuegos, edición de contenido e inteligencia artificial.

La Dynamic Island podría reducir su tamaño

El diseño del próximo teléfono también podría experimentar modificaciones. Entre los rumores destaca una Dynamic Island más pequeña, gracias a la posible integración de algunos elementos del sistema Face ID debajo de la pantalla.

El objetivo sería liberar una mayor superficie para la pantalla del iPhone 18, aunque la zona destinada a la cámara frontal y otros sensores no desaparecería por completo.

Por ahora, esta característica tampoco ha sido confirmada por Apple, por lo que será necesario esperar a la presentación oficial para conocer si la compañía consiguió reducir realmente el espacio ocupado por estos componentes.

Apple cambiaría el calendario de lanzamiento del iPhone 18

La mayor sorpresa podría estar relacionada con la estrategia de lanzamiento. Diversos reportes señalan que Apple dividiría la presentación de los iPhone 18 en dos etapas, en lugar de presentar toda la familia al mismo tiempo.

Durante septiembre llegarían, según estas versiones, los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, además del primer dispositivo plegable de la compañía.

Mientras tanto, el iPhone 18 convencional, iPhone 18e y una nueva generación del iPhone Air podrían retrasarse hasta la primera mitad de 2027.

De concretarse esta estrategia, representaría un cambio importante para Apple, que durante años acostumbró al público a conocer prácticamente toda su nueva familia de teléfonos durante el evento de septiembre.

El primer iPhone plegable también sería protagonista

Junto a los modelos Pro aparecería uno de los productos más esperados de Apple: su supuesto primer iPhone plegable, conocido provisionalmente como iPhone Ultra, aunque este nombre todavía no ha sido confirmado.

Los rumores describen un dispositivo con formato similar al de un teléfono plegable tipo libro, equipado con una pantalla exterior de aproximadamente 5.4 o 5.5 pulgadas y un panel interno cercano a las 7.8 pulgadas.

En cuanto a fotografía, el dispositivo podría incluir dos cámaras traseras de 48 megapíxeles. También existe la posibilidad de que Apple utilice Touch ID en lugar de Face ID debido al espacio limitado que tendría el diseño.

¿Cuánto costaría el iPhone plegable?

El posible dispositivo plegable tendría un precio muy superior al de los modelos tradicionales. Las estimaciones actuales sitúan su costo alrededor de 2 mil 400 o 2 mil 500 dólares.

Sin embargo, tanto el precio como el nombre comercial y las especificaciones del supuesto iPhone plegable de Apple continúan sin confirmación oficial.

Por ahora, el 9 de septiembre es únicamente una fecha probable y no una cita definitiva. Será Apple la que determine cuándo se realizará el evento y qué productos llegarán al escenario.

Si los rumores terminan por cumplirse, el Apple Event de septiembre de 2026 podría convertirse en una de las presentaciones más importantes de la compañía en años, no solo por el iPhone 18 Pro Max, sino también por la posible llegada de su primer teléfono plegable.