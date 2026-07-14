iOS 27: cómo instalar la beta pública y todas las funciones nuevas del iPhone

Los usuarios de iPhone ya pueden probar anticipadamente las novedades de iOS 27. Apple liberó la beta pública de su próximo sistema operativo, una versión que incorpora mejoras en inteligencia artificial, una renovada experiencia con Siri y nuevas herramientas de personalización antes de su lanzamiento oficial.

La beta pública de iOS 27 comenzó a estar disponible el 13 de julio, semanas después de la primera versión para desarrolladores presentada durante la WWDC 2026. Aunque permite acceder antes a las funciones más recientes, Apple advierte que al tratarse de una versión de prueba puede presentar errores, afectar el rendimiento y aumentar el consumo de batería, por lo que recomienda instalarla en un dispositivo secundario.

¿Cómo instalar la beta pública de iOS 27?

Para descargar la beta pública de iOS 27, primero es necesario registrarse en el Programa de Software Beta de Apple. Después de completar el registro con la misma cuenta de Apple utilizada en el iPhone, basta con ingresar a Ajustes > General > Actualización de software > Actualizaciones beta y seleccionar Beta pública de iOS 27.

Los usuarios de iPad pueden seguir el mismo procedimiento para instalar la beta pública de iPadOS 27.

También está disponible la beta para desarrolladores

Quienes formen parte del programa para desarrolladores de Apple también pueden acceder a una versión previa de iOS 27. Tras registrarse como desarrollador, deberán reiniciar el dispositivo y dirigirse a Ajustes > General > Actualización de software > Actualizaciones beta, donde aparecerá la opción correspondiente.

Apple señala que esta versión puede no incluir todavía todas las funciones que llegarán con la edición definitiva del sistema operativo.

¿Qué novedades incluye iOS 27?

Entre las principales incorporaciones destaca Siri AI, una evolución del asistente virtual con mayor integración en el sistema y nuevas capacidades impulsadas por Apple Intelligence. Además, llegan más opciones de personalización para la interfaz Liquid Glass, así como controles para modificar el ritmo y la expresividad de la voz de Siri.

La actualización también incorpora Escribir con Siri, nuevas funciones de Apple Wallet, mejoras en los mensajes RCS entre iPhone y Android y otras herramientas que seguirán ampliándose durante el periodo de pruebas.

¿Qué iPhone son compatibles con iOS 27?

Apple mantuvo una amplia compatibilidad para iOS 27, que podrá instalarse en los siguientes dispositivos:

iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max.

iPhone SE (segunda generación y posteriores).

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max.

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max.

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max.

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max.

iPhone 16, 16e, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max.

iPhone 17, 17e, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max.

No obstante, Apple aclara que varias funciones basadas en Apple Intelligence solo estarán disponibles en el iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max y modelos posteriores.

Se espera que la versión estable de iOS 27 llegue durante el otoño, coincidiendo con la presentación de la nueva generación de iPhone.