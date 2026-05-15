iPhone 18 Pro: filtran nuevo diseño y el elegante color “Cereza Oscuro”

El próximo iPhone 18 Pro comienza a tomar forma tras nuevas filtraciones que revelan cambios importantes en diseño, fotografía y rendimiento. Aunque Apple mantendría la esencia visual de generaciones anteriores, el modelo apostaría por una apariencia más refinada y funciones enfocadas en usuarios profesionales.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es el supuesto nuevo color “Cereza Oscuro”, un tono rojo vino profundo que sustituiría al “Naranja Cósmico” de la generación previa y buscaría darle una imagen más sobria y premium a la línea Pro.

El nuevo color “Cereza Oscuro” sería la gran apuesta visual

Las filtraciones difundidas en redes sociales y foros especializados muestran fundas protectoras diseñadas para el nuevo módulo de cámaras del iPhone 18 Pro, confirmando que Apple mantendría una línea continuista en su diseño, aunque con ajustes más precisos en acabados y dimensiones.

Además del color “Cereza Oscuro”, se espera que el dispositivo llegue también en tonos clásicos como:

Azul Claro

Gris Oscuro

Plata

La intención de Apple sería reforzar una estética más elegante y profesional para los modelos Pro.

Apple mejoraría como nunca la cámara del iPhone 18 Pro

Otro de los puntos más relevantes de la filtración es el rediseño interno del sistema fotográfico. Aunque el acomodo de las tres cámaras seguiría siendo similar, el módulo sería ligeramente más grueso para integrar un nuevo sensor principal de 48 megapíxeles con apertura variable.

Esta tecnología permitiría controlar físicamente la entrada de luz y la profundidad de campo, acercando la experiencia del teléfono a cámaras profesionales.

También se espera que el dispositivo trabaje junto a una renovada app de cámara integrada en iOS 27, con herramientas manuales más avanzadas para fotografía nocturna, retratos y video.

El chip A20 Pro sería el corazón del nuevo iPhone

El A20 Pro sería otro de los grandes saltos tecnológicos de esta generación. El procesador estaría fabricado con tecnología de 2 nanómetros, permitiendo:

Mejor rendimiento

Mayor eficiencia energética

Nuevas funciones de inteligencia artificial

Un Siri más avanzado y contextual

Además, las filtraciones apuntan a que Apple reduciría el tamaño de la Isla Dinámica para aprovechar mejor la pantalla.

El iPhone Ultra plegable podría robarse el evento

Aunque el iPhone 18 Pro apunta a ser uno de los teléfonos más potentes del mercado premium, los rumores indican que Apple también prepararía el debut de un supuesto iPhone Ultra plegable durante el evento de septiembre de 2026.

Aun así, el modelo Pro seguiría siendo la principal apuesta para usuarios que buscan potencia, estabilidad y el mejor apartado fotográfico dentro del ecosistema Apple.