Balean a colombiano en la colonia El Tajonal, en Champotón; responsables huyen

Una persona del sexo masculino, de nacionalidad colombiana y de ocupación cobrador, resultó lesionado tras un atentado con arma de fuego en la colonia El Tajonal, en la cabecera de Champotón.

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Según los reportes, los agresores lanzaron varios disparos para luego darse a la fuga. Más tarde, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana informó que el colombiano recibió un balazo en la pierna y un rozón en el abdomen, respectivamente.

De acuerdo con los datos recabados, el atentado ocurrió la tarde de este viernes, alrededor de las 14:20 horas, en la calle 33, entre 18 y 16 de la colonia antes referida.

El colombiano se desplazaba en una motocicleta Italika FT150, color gris, con placas 17B6B6 del Estado de Campeche, cuando, a la altura de la calle 33, unos sujetos que viajaban en otra motocicleta le dieron alcance, lo encañonaron y luego se dieron a la fuga.

Las detonaciones alertaron a los moradores de la zona, quienes procedieron a llamar a los números de emergencia, indicando que sobre la acera había un masculino con lesiones tras haber recibido varios impactos de bala, presentando sangrado en una de sus extremidades.

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana pertenecientes a la corporación de Champotón procedieron a abanderar la zona, mientras que los paramédicos de la Cruz Roja se encargaron de asistir a esta persona, quien fue trasladada a la capital de San Francisco de Campeche.

De igual forma, la zona del percance fue custodiada por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en lo que la Fiscalía General del Estado de Campeche realizaba las diligencias correspondientes para levantar evidencias en el lugar de los hechos. Sobre el pavimento quedó tirada la motocicleta del colombiano, una Italika FT150, color gris, con placas 17B6B6 del Estado de Campeche, así como dos cascos y una mochila.

Hasta el corte de la edición no hubo reportes de personas detenidas, mientras que las autoridades realizaron un fuerte despliegue por la zona.

JGH