Buscan a adolescente de 14 años desaparecido en Escárcega, Campeche

La Fiscalía General del Estado de Campeche solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a Alejandro Manuel Cristiani Jiménez, adolescente de 14 años reportado como desaparecido en el municipio de Escárcega.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por la dependencia, el menor fue visto por última vez aproximadamente a las 18:00 horas del 15 de septiembre de 2026, cerca de su domicilio ubicado en la colonia 10 de Mayo. Desde entonces, sus familiares no han vuelto a saber de él.

Alejandro Manuel es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.68 metros, tiene tez morena, cabello corto y lacio, cara ovalada, labios delgados, boca pequeña, ojos negros y pequeños, nariz chata y cejas semipobladas.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre su posible ubicación ni las circunstancias en las que desapareció. La Fiscalía mantiene activa la solicitud de colaboración ciudadana para obtener datos que permitan encontrarlo.

Cualquier persona que cuente con información relacionada con el paradero del adolescente puede comunicarse con la Fiscalía General del Estado de Campeche, al número telefónico 981 81 1 94 00. Se recomienda proporcionar los datos directamente a las autoridades y evitar la difusión de rumores.

JGH