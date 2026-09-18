Candelaria enfrenta contaminación por tiraderos clandestinos de basura

Habitantes del municipio de Candelaria alertan por la grave contaminación y daño al medio ambiente que se está generando debido a la tira indiscriminada de basura en lugares clandestinos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, hace unos meses personal de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento realizó la limpieza de la principal entrada hacia el basurero municipal y de parcelas colindantes, esto debido a que la población deposita sus desechos en esta zona que no es un basurero, sino una entrada y acceso hacia parcelas privadas.

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A pesar de estos trabajos, la problemática persiste y al parecer a la ciudadanía no le importa, ya que no ingresa hasta donde debe depositarse correctamente la basura. Los desechos están siendo tirados en vertederos ilegales improvisados, causando un daño de gran magnitud para los propietarios de ranchos cercanos.

Entre las principales afectaciones reportadas se encuentran la presencia de animales muertos, basura regada dentro de predios particulares, contaminación de aguas y escurrimientos, ya que toda esa suciedad es arrastrada hacia parcelas privadas y cuerpos de agua cercanos, generando un foco de infección.

Ante esta situación, pobladores hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto antes de que se salga de control, ya que existen comunidades muy cercanas que podrían verse seriamente afectadas por esta contaminación.

Exhortan a la población en general a crear conciencia y depositar la basura en el lugar que corresponde, evitando así daños irreversibles al medio ambiente y a la salud pública.